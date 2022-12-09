Есть 2 момента: почему СБУ только сейчас взялась за московских попов

Уже несколько недель Служба безопасности Украины проводит обыски в УПЦ МП. Кроме того, некоторых священнослужителей внесли в "санкционный список СНБО". Почему СБУ только сейчас взялась за московских попов – читайте в статье.

Почему СБУ только сейчас взялась за московских попов

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его мнению, раньше этого не начали, потому что не было единой позиции у руководства государства.

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Эксперт подчеркнул, что один из моментов – есть информация в СМИ о том, что бывшее руководство СБУ и даже помощник в ОП Трофимов были сторонниками УПЦ МП.

Второй момент – позиция СБУ о том, что начало таких активных следственных действий, в частности, выявление московских коллаборантов в церквях Московского патриархата, может привести к социальной нестабильности в стране,

– объяснил Клочок.

Ведь, как отметил политолог, в прошлом году в Киеве проходила крестная хода и там было огромное количество людей – десятки тысяч прихожан, в том числе среди них были верующие и из России. "Тогда власть тоже ничего не делала, значит всех все устраивало. Сегодня уже, к счастью, этот вопрос сдвинулся с места", – добавил он.

Почему возник скандал с УПЦ МП

Эксперт предположил, что этот скандал с московскими попами возник из-за того, что этот вопрос начали "выносить на публику".

К тому же украинцы давно возмущаются действиями правоохранительных органов, где есть факты лоббирования "русского мира" через УПЦ МП. На мой взгляд, точкой невозврата стала после в Киево-Печерской Лавре, когда прославляли "русский мир",

– ответил Клочок.

По его словам, многие верующие начали заявлять, будто они ходят в церковь не к московским попам, а к Богу. "Но это подмена понятий, это неправильно", – считает он.

Политолог отметил, что эти процессы нужно было делать еще с 1991 года или хотя бы сразу после 24 февраля этого года.

Клочок объяснил, почему СБУ именно сейчас взялась за московских попов: видео



Эксперт подчеркнул, что основная проблема (почему не проверяли московских попов – 24 канал) – это политика. "Церковь стала политикой и инструмент продвижения "русского мира" в Украине, и многие этому толеровали", – сказал он.

Клочок убежден, что начало полномасштабного вторжения дает уникальный шанс сейчас поставить точку в этом вопросе .

Что еще кому нужно доказывать? Мне бы хотелось, чтобы руководители территориальных общин инициировали эти процессы, и сегодня не будет "социального взрыва". Нам нужно сделать все быстро, потому что цена этому – война и потери жизней украинцев,

– подытожил эксперт.

Обыски в УПЦ МП: последние новости

В своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.