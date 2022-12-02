СБУ проводит обыски в УПЦ МП сразу в трех областях Украины

Служба безопасности Украины утром 2 декабря проводит меры безопасности в храмах Московского патриархата в трех областях Украины.

Речь идет о Закарпатье, Ровенщине и Житомирщине. Такие меры необходимы для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира".

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Где идут обыски

Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье;

Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (Житомир);

Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район); Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район);

Ровенско-Острожскую епархию, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).

Как проходят обыски

Обыски проводятся сотрудниками СБУ вместе с полицией и Нацгвардией. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают территорию и помещения, чтобы найти лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету. Всё происходит в пределах действующего законодательства.

Обыски в храмах УПЦ МП / Фото СБУ:

Предыдущие обыски

Накануне, 1 декабря, СБУ проверила Свято-Кирилл-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП. нашли много агитационно пропагандистских материалов. Например, книги ксенофобского содержания, где отрицалось право Украины на независимость.

25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинскую епархию и УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.

Во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже была найдена пророссийская литература. Кроме того, обнаружили наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.

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