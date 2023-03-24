Уровень российской агентуры в Одесской области очень высок, – Братчук о последних вбросах врага

Россияне расшатывают ситуацию своими "вбросами" и ИПСО. Так, враг разогнал в одном из своих телеграмм-каналов видео с задержанием мобилизованного сотрудником территориального центра комплектования и социальной поддержки. Но на самом деле фигурантом этой истории был совсем другой человек.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. На самом деле на видео от СБУ было задержание агента ФСБ, пытавшегося устроиться в батальон "Черноморская Сечь".

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"Именно это задержание было снято на видео, но текст к нему был совсем другой. Поэтому мы видим, что вопросы мобилизации для врага остаются актуальными", – сказал Братчук.

Удар по общежитию монастыря

Враг не прекращает возможность террора гражданского населения. 22 марта россияне ударили ракетами по Одесской области. 2 было уничтожено, но зафиксировано попадание в общежитие монастыря московского патриархата.

"Сразу настоятель вышел и сказал, что мы страдаем все вместе с украинским народом. Я бы хотел слышать другие слова на 9 год войны и на 2 год полномасштабного вторжения, когда говорят, что молятся в этих монастырях о мире в Украине. Давайте говорить, что молиться нужно о победе, а потом говорить о мире", – прокомментировал спикер Одесской ОВА.

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В Одессе работает высококачественная агентура

Вместе с тем Служба безопасности Украины продолжает разоблачать диверсантов и агентуру в Одесской области. Сергей Братчук отмечает, что ее уровень очень высок.

Это люди, работающие против украинских сил обороны. Речь идет о разведывательных моментах по ПВО, железной дороге и другим важным объектам. Здесь враг держит нас в тонусе, но спасибо СБУ работа очень эффективна,

– отметил спикер.

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