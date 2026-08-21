Предоставил доступ к секретным данным: СБУ разоблачила "крота" российского ГРУ в рядах Нацгвардии

В Одесской области задержали командира группы специального назначения Нацгвардии, который с 16 июля 2026 года работал на российскую военную разведку. Офицер передавал оккупантам секретную информацию о боевых действиях своего подразделения на передовой и в тылу врага.

Кроме того, предатель предоставил кураторам личные данные для входа в свою учетную запись в закрытой информационной системе ведомства. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Что известно о деятельности предателя в Нацгвардии

За денежное вознаграждение в эквиваленте 1000 долларов в криптовалюте задержанный предоставил представителям страны-террористки доступ к своей учетной записи в системе ситуационной осведомленности "Дельта" путем подключения стороннего устройства.

Благодаря действиям предателя российские спецслужбы надеялись получить удаленный доступ к секретным данным о планировании и проведении боевых операций Сил обороны.

Однако украинская контрразведка с самого начала документировала каждый шаг "крота", а после усиления мер секретности задержала его по месту жительства в Одессе.

Следователи также выяснили, что задержанный уже успел поджечь военный автомобиль, а также должен был изготовить самодельное взрывное устройство и передать его "курьеру" для совершения теракта на юге Украины.

Его задержали 13 августа. В ходе обысков изъяли смартфон и ноутбук с доказательствами сотрудничества с врагом.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения и поместили под стражу без права освобождения под залог. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Ровенской области также задержали агента ФСБ. Он снимал важные объекты на камеру и выразил готовность получить оружие для убийств военных.

Также в Днепропетровской области СБУ задержала российского агента, который сбежал из учебного центра ВСУ и наводил удары по Никополю.