СБУ разоблачила целую агентурную вражескую сеть в Луганской области: всех задержали

СБУ задержала последнего участника агентурной сети, способствовавшей вражеским обстрелам Луганской области. На этот раз "агентом" оказался житель Лисичанска.

Он передавал оккупантам сведения о расположении подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

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Также мужчина в прямом смысле работал корректировщиком, поскольку передал россиянам сведения о последствиях их обстрелов.

Была целая агентурная сеть

Предатель действовал в составе агентурной сети, которая собирала для врага соответствующую информацию в Лисичанске, Кременной и Рубежном.

"Агенты" передавали собранные данные куратору через специально созданные телеграм-каналы.

СБУ нашли даже главу сети

В настоящее время всех участников, в частности, руководителя этой агентурной сети, установили и задержали.

Каждого коллаборанта ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет,

– добавил Сергей Гайдай.

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