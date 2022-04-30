СБУ разоблачила целую агентурную вражескую сеть в Луганской области: всех задержали
Источник:Луганская ОВА
СБУ задержала последнего участника агентурной сети, способствовавшей вражеским обстрелам Луганской области. На этот раз "агентом" оказался житель Лисичанска.
Он передавал оккупантам сведения о расположении подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.
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Также мужчина в прямом смысле работал корректировщиком, поскольку передал россиянам сведения о последствиях их обстрелов.
Была целая агентурная сеть
Предатель действовал в составе агентурной сети, которая собирала для врага соответствующую информацию в Лисичанске, Кременной и Рубежном.
"Агенты" передавали собранные данные куратору через специально созданные телеграм-каналы.
СБУ нашли даже главу сети
В настоящее время всех участников, в частности, руководителя этой агентурной сети, установили и задержали.
Каждого коллаборанта ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет,
– добавил Сергей Гайдай.
СБУ разоблачает предателей и агентов по всей Украине: последние события
- На днях во Львовской области разоблачили коллаборанта, который действовал по указаниям спецслужб России и выполнял задачи врага. К слову, раньше мужчина отбывал заключение на временно оккупированных территориях.
- В Вознесенске в Николаевской области работники СБУ задержали российских военных, которые пытались захватить Южноукраинскую АЭС. Тогда же в Днепропетровской области поймали бывшую помощницу террориста Захарченко.
- В Черкасской области СБУ перехватила грузовик, который вез комплектующие в военное оборудование из Донецкой области в Россию. Груз предназначался для производства русской военной техники. В частности, были детали для нужд самолетостроительной, судостроительной и других отраслей.
- В Житомирской области СБУ разоблачила мужчину, который собирал информацию о боевых самолетах ВСУ и инфраструктуре. Он работал на одном из оборонных предприятий.
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