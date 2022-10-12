Депутаты от ОПЗЖ "сдавали" врагу участников сопротивления в Лимане и Херсонской области

В ходе расследования сотрудники СБУ собрали неопровержимые доказательства вины злоумышленников в преступлениях против государственной безопасности Украины. Каждого из кремлевских "гауляйтеров" ждет наказание.

СБУ разоблачила 2 коллаборантов, которые сотрудничали с врагом

Так, Служба безопасности Украины разоблачила депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" и еще 2 коллаборанта. Они "сдавали" участников сопротивления в Лимане и Херсонской области.

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Так, согласно сообщению украинской спецслужбы, в деоккупированном Лимане контрразведка СБУ задержала местную жительницу , которая добровольно согласилась сотрудничать с агрессорами. Она призвала людей поддерживать захватчиков nf помогала собирать учредительные данные на участников АТО, проживавших на территории города.

За это оккупанты предложили ей возглавить так называемое "управление труда и соцзащиты населения" во временно захваченном городе.

Еще один коллаборант , как информируют в СБУ, задержан в деоккупированном Нововоскресенском на Херсонщине. Задержанным оказался руководитель местной оккупационной администрации.

Злоумышленник агитировал за поддержку захватчиков, пытался заставить поселковых педагогов сотрудничать с ними, а также "сдавал" украинских активистов, в том числе участников движения сопротивления,

– сообщила СБУ.

Еще разоблачила депутата от "ОПЗЖ"

Также СБУ задокументировала коллаборационную деятельность так называемого "первого заместителя военно-гражданской администрации" временно оккупированного города Олешки Херсонской области. До этого он был депутатом местного совета от запретной партии ОПЗЖ.

Предатель присоединился к агрессорам сразу после захвата части региона. Он помогает им в материально-техническом обеспечении – поставлял оргтехнику в оккупационную администрацию. Также подписывает незаконные поручения по выполнению московских указаний в захваченном городе.

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