Приказывал травить украинцев в газовых камерах: СБУ установила личность комбата Росгвардии

Следователи СБУ установили личность российского оккупанта, причастного к массовым пыткам и убийствам мирных жителей Украины. Он находился во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области.

Злоумышленником является командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии подполковник Аюба Эльдаров. В мае 2022 года его назначили так называемым "комендантом поселка Черниговка" на Запорожье.

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Оккупант приказывал травить украинцев в газовых камерах

Аюба Эльдаров выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и проведения массовых репрессий против мирных жителей на захваченных территориях Украины. Так, он сформировал карательные отряды, в состав которых входили захватчики, представители спецслужб и коллаборанты.

По приказу Эльдарова оккупанты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их. Пострадавших свозили в пыточные.

В пыточных к людям применяли жестокие пытки с использованием ядовитых химических веществ и электротока. Задокументирован факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных "камерах", где держали украинских пленных,

– отметили правоохранители.

Таким образом, российские террористы пытались склонить пострадавших к сотрудничеству. К тому же Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, а также "покрывал" убийства похищенных граждан своими подчиненными.

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Кстати, СБУ получила свидетельства трех местных жителей, которые прошли российскую пыточную, но выехали на подконтрольную Украине территорию. Среди них – житель поселка, которого оккупанты похитили на блокпосте и пытали из-за его подписки на украинский телеграм-канал.

"Другим незаконно заключенным был мужчина, которого захватчики "обвинили" в корректировке огня ВСУ. Еще одним потерпевшим является местный житель, который в своих высказываниях поддерживал украинских защитников", – рассказали в СБУ.

Все эти потерпевшие доказали причастность Эльдарова к совершению военных преступлений.

В итоге захватчику сообщили о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.



Аюба Эльдаров выполнял задачи Кремля / фото СБУ

СБУ разоблачила ОМОНовцев

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила российских ОМОНовцев, которые "охотились" на украинских патриотов в оккупированной Запорожской области. Один из злоумышленников – командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.

Так, оккупанты похищали людей и отвозили их в пыточные. Там из мирных жителей "выбивали" информацию о местах нахождения украинских патриотов на территории района.