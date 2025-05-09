"Интересно другое": Тимочко предположил, что за венгерская агентура работала на Закарпатье

СБУ разоблачила агентурную сеть Венгрии на Закарпатье, которая работала против ВСУ. Об этом было известно давно, впрочем доказательств Украина не имела.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что было давно известно о венгерских объединениях, которые действовали на Закарпатье. Венгрия легко раздавала паспорта, помогала с трудоустройством, контактировала с местными элитами в регионе.

Смотрите также Орбан пожаловался, что Зеленский не хочет видеть его во главе Венгрии

Для кого Венгрия собирала информацию

Сейчас просто озвучено то, что они смогли внедрить свою разведку непосредственно в военные структуры.

Венгрия не имеет настолько мощной армии или разведки, чтобы представлять военную угрозу Украине. Их армия – это около 20 тысяч человек. Даже если бы они имели исчерпывающую информацию о наших войсках, на Закарпатье количество украинских военных, даже на ротациях, значительно превышает всю армию Венгрии. Но важнее другое: полученную информацию Венгрия, скорее всего, передавала третьей стороне,

– сказал Иван Тимочко.

Он добавил, что во время полномасштабного вторжения Владимир Путин предлагал нескольким европейским странам поделить Украину. Венгрия давно имеет претензии на Закарпатье. Если эта разведка действительно работала, то не только в интересах самой Венгрии – она могла быть лишь посредником.



И это серьезная проблема: если Венгрия внедряет свою агентуру в Украину, очевидно, она делает это и в других странах ЕС. И, вероятнее всего, в интересах России. Здесь стоит задуматься всем в Европейском Союзе: Венгрия уже давно не просто блокирует решения, шантажирует или влияет на политику ЕС – она прямо подрывает доверие и единство союза, –

подчеркнул Тимочко.



Тимочко отметил, что теперь есть конкретные доказательства действий Венгрии. Вопрос в том, Европа снова спрячет голову в песок, или наконец решится действовать и поможет украинским спецслужбам разоблачить венгерскую агентуру, которая, вероятно, тесно связана с Россией. Украина, со своей стороны, сделала важный шаг задокументировала преступление, собрала доказательства и официально об этом заявила.

Тимочко предположил, что в дальнейшем Венгрия может прибегнуть к шантажу и ультиматумам. Впрочем, СБУ должна тесно сотрудничать с украинскими политическими кругами, потому что именно там могут быть новые важные находки

