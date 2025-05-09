Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу розповів, що було давно відомо про угорські об'єднання, які діяли на Закарпатті. Угорщина легко роздавала паспорти, допомагала з працевлаштуванням, контактувала з місцевими елітами в регіоні.

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Для кого Угорщина збирала інформацію

Зараз просто озвучено те, що вони змогли впровадити свою розвідку безпосередньо у військові структури.

Угорщина не має настільки потужної армії чи розвідки, щоб становити військову загрозу Україні. Їхня армія – це близько 20 тисяч осіб. Навіть якби вони мали вичерпну інформацію про наші війська, на Закарпатті кількість українських військових, навіть на ротаціях, значно перевищує всю армію Угорщини. Але важливіше інше: отриману інформацію Угорщина, найімовірніше, передавала третій стороні,

– сказав Іван Тимочко.

Він додав, що під час повномасштабного вторгнення Владімір Путін пропонував кільком європейським країнам поділити Україну. Угорщина давно має претензії на Закарпаття. Якщо ця розвідка справді працювала, то не лише в інтересах самої Угорщини – вона могла бути лише посередником.



І це серйозна проблема: якщо Угорщина впроваджує свою агентуру в Україну, очевидно, вона робить це і в інших країнах ЄС. І, найімовірніше, в інтересах Росії. Тут варто задуматися всім у Європейському Союзі: Угорщина вже давно не просто блокує рішення, шантажує чи впливає на політику ЄС – вона прямо підриває довіру та єдність союзу, –

наголосив Тимочко.



Тимочко зазначив, що тепер є конкретні докази дій Угорщини. Питання в тому, чи Європа знову сховає голову в пісок, чи нарешті наважиться діяти й допоможе українським спецслужбам викрити угорську агентуру, яка, ймовірно, тісно пов’язана з Росією. Україна, зі свого боку, зробила важливий крок задокументувала злочин, зібрала докази й офіційно про це заявила.

Тимочко припустив, що надалі Угорщина може вдатися до шантажу й ультиматумів. Втім, СБУ має тісно співпрацювати з українськими політичними колами, бо саме там можуть бути нові важливі знахідки

