СБУ заочно сообщили о подозрении пропагандистке Скабеевой
- СБУ заочно выдвинула дополнительные подозрения Ольге Скабеевой за участие в информационной войне и призывы к захвату украинской территории.
- Следствие задокументировало призывы к захвату украинских городов и разрушению инфраструктуры, Скабеева объявлена в розыск по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
Служба безопасности Украины заочно выдвинула дополнительные подозрения российской пропагандистке Ольге Скабеевой за ее активное участие в информационной войне, направленной на легитимизацию вооруженной агрессии против Украины. Она в частности неоднократно призывала к захвату украинской территории.
По данным СБУ, Скабеева – одна из главных медийных фигур в кремлевском пропагандистском аппарате. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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СБУ сообщили о подозрении Скабеевой
Ольга Скабеева систематически в эфире на телеканале "Россия 1" распространяет дезинформацию и манипуляции, в частности в программе "60 минут".
Следствие задокументировало ее публичные призывы к захвату украинских городов – Киева, Херсона, Запорожья. Кроме того, она неоднократно предлагала в эфирах уничтожать украинскую энергосистему в зимний период, агитируя за удары дронами и ракетами по объектам критической инфраструктуры.
Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили ее участие в информационно-подрывной деятельности против Украины. Как результат, СБУ заочно объявила ей о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за:
посягательство на территориальную целостность (ч. 3 ст. 110),
оправдание вооруженной агрессии рф (ч. 3 ст. 436-2),
призывы к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109),
пропаганду войны (ст. 436).
Поскольку Скабеева продолжает скрываться на территории России, украинские спецслужбы осуществляют все необходимые юридические и оперативные действия для ее привлечения к ответственности.
Расследование состоялось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.