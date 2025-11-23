Оккупантам становится "горячо" в Покровске: СБУ уничтожила объекты со снайперами и операторами дронов
- СБУ нанесла удары по позициям противника в Покровске, уничтожив объекты со снайперами и операторами дронов.
- Во время операции были использованы беспилотные аппараты FP-2 с боевыми зарядами массой 105.
Украинские военные продолжают наносить потери российским оккупантам. СБУ в очередной раз ударила по россиянам в Донецкой области.
Спецназовцы "Альфы" совершили серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Какие потери россиянам нанесла СБУ в Покровске?
По данным СБУ, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведка зафиксировала размещение российских пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV. Еще одной целью стали склады с FPV-дронами, БпЛА Zala и "Гербера" в тылу врага на территории Донецкой области.
В Службе безопасности отмечают, что во время ударов были использованы беспилотные аппараты FP-2 с боевыми зарядами массой 105 килограммов, что обеспечило высокую эффективность операции. Там добавляют, что воины СБУ и в дальнейшем будут уничтожать врага на всех направлениях.
Какие еще потери понесла Россия: коротко о главном
Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали 920 российских солдат. Тогда как общие потери личного состава вражеской армии составляют около 1 165 260 человек.
Кроме этого, украинские военные впервые сбили российский вертолет Ми-8 в воздухе deep strike дроном ССО.
Также спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400 и радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".