Оккупантам становится "горячо" в Покровске: СБУ уничтожила объекты со снайперами и операторами дронов

Украинские военные продолжают наносить потери российским оккупантам. СБУ в очередной раз ударила по россиянам в Донецкой области.

Спецназовцы "Альфы" совершили серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Смотрите также Представлял угрозу для подводных дронов: какие "жирные" цели ГУР уничтожило в Крыму

Какие потери россиянам нанесла СБУ в Покровске?

По данным СБУ, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведка зафиксировала размещение российских пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV. Еще одной целью стали склады с FPV-дронами, БпЛА Zala и "Гербера" в тылу врага на территории Донецкой области.

В Службе безопасности отмечают, что во время ударов были использованы беспилотные аппараты FP-2 с боевыми зарядами массой 105 килограммов, что обеспечило высокую эффективность операции. Там добавляют, что воины СБУ и в дальнейшем будут уничтожать врага на всех направлениях.

Какие еще потери понесла Россия: коротко о главном