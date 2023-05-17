СБУ заблокировала онлайн-камер, "засветивших" работу ПВО во время удара по Киеву

В ходе российских ударов по Киеву онлайн-камеры "засветили" работу украинского ПВО. После этого Служба безопасности Украины заблокировала их.

Спикер Артём Дехтяренко сообщил 17 мая, что этот вопрос решили киберспециалисты Службы безопасности Украины. Известно, что камеры принадлежали коммерческим структурам столицы.

Смотрите также Самая массированная атака Киева, шесть сбитых "Кинжалов": все о ракетных обстрелах 16 мая

Что известно о блокировке работы онлайн-камер

Киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны,

– заявили в СБУ.

Артем Дехтяренко рассказал, что по данным следствия:

обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур;

доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в ютуб.

"Получившуюся таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины", – пояснили в СБУ.

СБУ разоблачила 6 блоггеров, снимавших работу ПВО

Служба безопасности Украины разоблачила блоггеров, которые снимали работу украинского ПВО в ночь на 16 мая, когда Россия нанесла массированный удар по Киеву. Речь идет о шести лицах.

В ночь на 16 мая они провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях,

– рассказал Дехтяренко.

По его данным, фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Так они могли раскрыть местоположение и специфику работы нашей противовоздушной обороны. Ведь буквально через несколько минут эти видео "подхватили" многочисленные телеграм-каналы, российские пропагандистские паблики. Среди них были и интернет-ресурсы, которые контролируют спецслужбы России.

Блоггеры, разоблаченные СБУ / Фото Службы безопасности Украины

Следователи Службы безопасности Украины:

во время неотложных следственных действий на дому у фигурантов изъяли мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для распространения запрещенного контента;

зарегистрировали уголовное производство за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения.

Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Артем Дехтяренко рассказал о разоблачении блогеров и заблокированных онлайн-камерах: смотрите видео