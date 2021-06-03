СБУ задержала агента боевиков, который прикрывался статусом партнера ООН

Контрразведка СБУ задержала жителя Донецкой области. Его завербовали пророссийские боевики из так называемого "министерства" на временно оккупированной территории.

Что известно об агенте боевиков

На момент задержания мужчина занимал должность в одной из общественных организаций. Известно, что она является исполнительным партнером управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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На выполнение заданий кураторов задержанный собирал и передавал информацию о:

местах дислокации, режиме охраны объектов СБУ, Вооруженных сил, Нацгвардии, Минобороны и Госпогранслужбы в Донецкой области;

перемещении личного состава и военной техники в районе проведения операции Объединенных сил.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в создании террористической организации. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Смотрите видео задержания агента пророссийских боевиков: