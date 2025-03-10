Отравила военного ВСУ и готовила взрывчатку для терактов в Харькове: СБУ задержала агента ФСБ

В Харькове контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента. Ею оказалась местная IT-специалистка.

Женщина по заказу ФСБ отравила военного ВСУ, а также готовила самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис Генерального прокурора.

Смотрите также СБУ разоблачила "крота" в Государственном космическом агентстве, который работал на российскую ФСБ

Что известно о задержании российского агента

По данным Службы безопасности, чтобы убить украинского воина, российский агент под видом "волонтерской" помощи передала ему лекарства и продукты, в которые добавила ядовитые вещества. После этого его в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь.

Ее следующим заданием от ФСБ было изготовление самодельных взрывных устройств, а также их перемещение в схроны для подготовки терактов. В Офисе генпрокурора добавляют, что одно из таких устройств из тайника забрала другая агентка и заложила возле дома ветерана ВСУ. В результате этого он получил ранения.

Стоит отметить, что одну из взрывчаток женщина спрятала вблизи своего дома в многоквартирном доме, а другую – СБУ изъяла в квартире подозреваемой. По инструкции российских спецслужб, женщина замаскировала СВУ под огнетушитель, а для того, чтобы поразить как можно больше людей, снарядила его металлическими гайками.

По данным следствия, она попала в поле зрения ФСБ еще до начала полномасштабного российского вторжения, когда ездила к родственникам в Россию. Однако, преступные задачи от них начали поступать только в начале 2025 года.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно за пособничество в террористическом акте, совершенное по предварительному сговору группы лиц и незаконное хранение взрывного устройства. Кроме этого, ее преступления планируют квалифицировать как законченное покушение на умышленное убийство.

Отметим, что российский агент находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что Россия уже не впервые пытается совершить теракт в Украине. В частности, ранее страна-агрессор хотела взорвать гипермаркет в Киеве. По ее замыслу, взрывные устройства должны были сработать в час пик. Однако, СБУ удалось предотвратить трагедию.