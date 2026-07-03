СБУ задержала в Херсоне глубоко законспирированного агента ФСБ, который наводил удары по городу

Служба безопасности Украины раскрыла очередную попытку вражеских спецслужб дестабилизировать ситуацию в освобожденных регионах. Злоумышленник долгое время скрывался под видом общественного деятеля и помогал врагу готовить новые удары.

Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, злоумышленником оказался уроженец Южного Кавказа. Мужчина проживал в Украине с 1990-х годов по поддельным документам и даже возглавлял местную общественную организацию, которую использовал в качестве удобного прикрытия для своей подрывной деятельности.

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Как иностранец стал агентом российских спецслужб?

По данным киберспециалистов ведомства, фигурант попал в поле зрения российских спецслужб во время временной оккупации Херсона. Именно тогда он лично познакомился с сотрудником ФСБ. После того, как украинские защитники освободили город, российские кураторы оставили своего соратника на деоккупированной территории в режиме ожидания.

Впоследствии оперативная группа ФСБ, базирующаяся на временно оккупированном левобережье Херсонской области, восстановила с ним связь. Перед агентом поставили задачу отслеживать местонахождение украинских военных, наводить огонь оккупантов на пункты базирования и боевые позиции Сил обороны Украины.



Задержание агента ФСБ в Херсоне / Фото Службы безопасности Украины

Для сбора разведывательных данных мужчина действовал осторожно: завуалированно выпытывал нужную информацию у своих знакомых во время повседневных разговоров, а также лично проводил доразведку вблизи потенциальных целей.

Какое наказание грозит предателю?

В ходе обысков в жилище задержанного правоохранители обнаружили и изъяли поддельные документы, а также мобильные телефоны, содержавшие неопровержимые доказательства его связи с врагом. В переписке с куратором фигурант не только передавал координаты, но и неоднократно выражал надежду на повторную оккупацию Херсона.



Доказательства шпионской деятельности агента ФСБ / Фото СБУ

В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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