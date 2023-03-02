В Ровно задержали иностранца-диверсанта, который планировал взорвать транспортный объект
Источник:Служба безопасности Украины
СБУ разоблачила диверсанта, который хотел взорвать один из ключевых объектов транспортной системы в Ровенской области. Его уже взяли под стражу.
Злоумышленник планировал сорвать поставки иностранного вооружения для ВСУ на восточном и южном фронтах. Напомним, недавно СБУ разоблачила мошенников, которые от имени власти "собирали деньги для ВСУ".
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В Ровно задержали иностранца-диверсанта
Как стало известно, 19 февраля мужчина прибыл в Украину под видом жителя одной из европейских стран. По прибытию в Ровенскую область он провел разведку вблизи стратегической транспортной артерии для определения места установки взрывного устройства.
Зафиксированы выходы диверсанта на местность, где он скрыто обследовал объект, а также наблюдал периодичность проезда подвижного состава. Следующим его "шагом" должна была быть установка взрывчатки в наиболее "уязвимом" месте указанного объекта критической инфраструктуры и совершение взрыва,
– рассказали правоохранители.
Правоохранители задержали злоумышленника / фото СБУ
Однако СБУ успели разоблачить злоумышленника и задержали его. Как оказалось, мужчина имеет вид на постоянное проживание в России и является агентом российской военной разведки.
С 2014 года злоумышленник выполнял вражеские задачи украинских защитников на Востоке. Для этого он вступил в состав группировки "оплот", а затем в так называемый "батальон хан".
После 24 февраля 2022 года злоумышленник вошел в ряды оккупационной группировки "Херсон" и участвовал в боевых действиях против ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях.
В сентябре прошлого года злоумышленник вернулся в Россию, где получил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины. Куратором российского диверсанта являлся кадровый сотрудник ГРУ.
"Помимо подготовки к совершению диверсии злоумышленник передавал в Россию разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Ровенщины, в том числе местных военкоматов", – отметили в СБУ.
Злоумышленник работал на Россию / фото СБУ
Что грозит злоумышленнику
СБУ уже сообщила мужчине о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Задержание иностранца-диверсанта / фото СБУ
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