Брата предателя Царева приговорили к тюрьме за терроризм: он заныл об обмене в Россию
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины доказала вину в терроризме брата бывшего нардепа-предателя Олега Царева. Теперь он просится на обмен в Россию.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Напомним, в мае правоохранители задержали брата Царева на попытке организовать диверсии на Востоке.
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СБУ доказала вину брата Царева в терроризме
К реальному сроку заключения был приговорен вражеский приспешник, который готовил взрывы на Днепропетровщине. Злоумышленником является брат бывшего нардепа-предателя и одного из организаторов кремлевского проекта "Новороссия" Олега Царева.
Правоохранители задержали злоумышленника в мае этого года во время спецоперации в Днепре. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание до 5 лет лишения свободы.
Теперь брат Царева просит включить его в списки обмена на украинцев, которые находятся в плену российских захватчиков.
По данным следствия, он выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации в области. Для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры,
– заявили в ведомстве.
Как оказалось, за это оккупанты обещали злоумышленнику "кресло" главы Днепропетровской ОГА в случае захвата региона.
Что нашли у брата Царева
Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карты и паспорта гражданина России.
Суд признал злоумышленника виновным по статье о террористическом акте.
СБУ доказала вину брата Царева в терроризме: смотрите видео
Напомним, Олег Царев считает, что политика Владимира Путина за последние годы была "гениальной".