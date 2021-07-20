Создал "конституцию" оккупантам: СБУ задержала бывшего "депутата" боевиков
Источник:СБУ
СБУ на Харьковщине задержала депутата так называемого "парламента" марионеточной "республики". Он помогал оккупантам создать "конституцию".
Житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на оккупированных территориях. При себе он имел документы фейковых республик.
Тем временем Главарь террористов Пушилин собирается вступить в путинскую партию
Приспешник оккупантов, который помогал легитимизировать власть
Задержанный был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР". Руководство оккупантов неоднократно поощряло его за активную подрывную деятельность наградами.
Во время обыска у задержанного обнаружили "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования.
Фейковые документы оккупантов / Фото СБУ
Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по части 1 статьи 110 – Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчину планируют арестовать / Фото СБУ
Оккупанты готовятся к выборам в Раду
- Вопреки международным нормам, Россия собирается привлечь в процессе выборов в Думу население Донбасса и Крыма.
- Пророссийские боевики на Донбассе активизировали агитацию среди населения, чтобы те приняли участие в голосовании. К тому же Россия активно раздает свои паспорта на Донбассе.
- Летом 2020 года жители оккупированных территорий с российскими паспортами голосовали за поправки в Конституцию России. Тогда организовывали автобусные рейсы на специальные избирательные участки на территории России.
- Заниматься выборами на Донбассе будет Владислав Сурков. Он ранее был негласным руководителем оккупированных территорий. Сурков возглавит предвыборную кампанию "Единой России" на предстоящих выборах в Думу.