СБУ задержала бывшую руководительницу "отдела кадров" террористической группировки
Источник:СБУ
Сотрудники Службы безопасности задержали в Донецкой области бывшую начальницу "отдела кадров" группировки "Оплот". К боевикам женщина присоединилась еще в 2014 году.
Злоумышленница занималась подбором кадров для незаконных формирований, воевавших против украинских военных.
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Женщина присоединилась к террористам еще в 2014 году
Известно, что задержанная – уроженка Бахмута. В "Оплоте" она находилась на "должности" стрелка и воевала против украинской армии. Впоследствии ее назначили в "отдел кадров", подбиравший боевиков.
Однако потом женщина перессорилась с "террористическим руководством" и ушла из "Оплота". Она вернулась на подконтрольную Украине территорию.
В доме женщины провели обыски
После задержания у женщины провели обыски: в помещении обнаружили технику с доказательствами преступной деятельности.Обратите внимание! Следователи СБУ объявили женщине о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Кратко о других громких задержаниях боевиков:
- В Киеве сотрудники СБУ задержали Дениса Куликовского – бывшего руководителя пыточной оккупантов "Изоляция". Полиция больше года собирала доказательства, чтобы его задержать.
- В конце октября одного из предводителей террористической группировки "Восток" заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. 28-летний уроженец Макеевки находится в розыске.
- Также в Луганской области в октябре задержали бывшего боевика, который хотел оформить украинскую пенсию.