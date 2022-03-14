СБУ задержала еще 5 российских коллаборантов

Информаторы врага были задержаны сотрудниками СБУ в Донецкой области и на Закарпатье. А на границе с Молдовой на протяжении 13 марта остановили не только украинцев, пытавшихся избежать призыва, но и "вора в законе".

Об этом сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. По его словам, за минувшие сутки смогли задержать 5 предателей.

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Донецкая область

СБУ задержала четырех пособников российских оккупантов. В частности, в Покровске мужчина и женщина осуществляли фото– и видеосъемку аэродромов, электростанции, мостов и подобного и передавали материалы врагу за вознаграждение. Затем эти данные враг использовал для ракетных ударов.

А двое российских коллаборантов в Краматорске собирали сведения о перемещении войск ВСУ на востоке и передавали боевикам ДНР.

Закарпатская область

За государственную измену задержан 24-летний киевлянин, который собирал и передавал фото с передвижением техники ВСУ с ее дислокацией. Полученные данные враг использовал для наступательных и террористических операций.

Винницкая область

На границе с Молдовой задержаны 10 украинцев-дезертиров, которые пытались выехать из страны, и "вор в законе" Георгия Киладзе по прозвищу "Гега Озургецкий", который находится под санкциями СНБО.

Все коллаборанты будут отвечать за преступления перед законом.

Ранее, 12 марта, были задержаны несколько граждан Украины, которые собирали для оккупантов разведывательную информацию.