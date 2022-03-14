Про це повідомив прессекретар Служби безпеки України Артем Дехтяренко. За його словами, за минулу добу змогли затримати 5 зрадників.

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Донецька область

СБУ затримала чотирьох поплічників російських окупантів. Зокрема, у Покровську чоловік та жінка здійснювали фото- та відеозйомку аеродромів, електростанції, мостів тощо і передавали матеріали ворогу за винагороду. Потім ці дані орки використовували для ракетних ударів.

А двоє російських колаборантів у Краматорську збирали відомості про переміщення військ ЗСУ на сході та передавали бойовикам "ДНР".

Закарпатська область

За державну зраду затримано 24-річного киянина, який збирав і передавав фото з пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією. Отримані дані ворог використовує для наступальних та терористичних операцій.

Вінницька область

На кордоні з Молдовою затримано 10 українців-дезертирів, які намагалися виїхати з країни, і "злодія в законі" Георгія Кіладзе на прізвисько "Гега Озургецький", який перебуває під санкціями РНБО.

Всі колаборанти будуть відповідати за злочини перед законом.

Раніше, 12 березня, було затримано кількох громадян України, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію.