СБУ задержала еще одного российского "крота" в Военно-воздушных силах Украины. Мужчина готовил удары россиян по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000.

Ему вручили подозрение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Как мужчина помогал россиянам?

В рядах Сил обороны разоблачили еще одного агента российской военной разведки благодаря военной контрразведке СБУ. Сообщают, что им оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ.

Согласно обнародованной информации, его подразделение выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

Он передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак России по объектам военно-воздушных сил. Приоритетами были аэродромы базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24.

Также агент подготовил и передал оккупантам аналитическую справку о необходимой, по его мнению, тактике нанесения комбинированных ударов. Это должно было позволить россиянам нанести удар в обход защиты.

Кроме вышеупомянутого, агент, по данным СБУ, также передавал российской военной разведке личные данные пилотов Вооруженных Сил Украины, бортовые номера и вооружение их самолетов и тактику боевых вылетов.

Для конспирации фигурант выходил на связь с российским спецслужбистом через анонимный канал электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах,

– говорится в сообщении.

СБУ задокументировала его преступления, агента задержали после попытки собрать новую информацию. Отмечается, что из-за таких действий злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также задержали агента ФСБ, который корректировал российские удары по украинским позициям в Харьковской области. Куратор агента, Супруненко Алексей, ранее работал в правоохранительных органах Украины.