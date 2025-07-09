СБУ задержала китайских шпионов, которые хотели похитить технологию украинских ракет "Нептун"

СБУ задержала китайских шпионов, которые собирали секретные технологии производства украинских крылатых ракет "Нептун". Это 24-летний экс-студент киевского вуза и его отец.

Оба являются гражданами Китая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ задержала китайских шпионов

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Это 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов и его отец. Парня отчислили из вуза за неуспеваемость в 2023 году, но он остался в Киеве.

Отец же периодически наведывался в Украину, чтобы координировать агентурную работу своего сына. В очередной раз он наведался в Украину 7 июля и на следующий же день посетил посольство КНР в Киеве. По данным лвидства, он имеет тесные связи с органами безопасности и Генеральным штабом Китая.

Бывший студент должен был получить техническую документацию по производству украинских ракет "Нептун". Для этого он пытался завербовать украинского гражданина, который имеет отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны.

Контрразведка разоблачила шпиона еще на начальном этапе его шпионажа. Его задержали "на горячем" – во время передачи ему секретных документов.

Задержан и его отец. Он имел задание передать секретные данные спецслужбам КНР.

СБУ задержала двух шпионов Китая: фото СБУ и Офиса Генерального прокурора

У фигурантов во время обысков изъяли телефоны, где есть их переписка, подтверждающие координацию между ними шпионской деятельности. Им вручено подозрение по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины – шпионаж.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия проводили под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, агент России планировала взорвать отель в Ровно, оставив самодельное взрывное устройство в номере. Контрразведчики СБУ задержали российскую агентку "на горячем", когда она спешно выезжала из отеля. Предательницей оказалась 49-летняя жительница Ривне. Ее оккупанты завербовали через сайт знакомств.