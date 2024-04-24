СБУ задержала экс-депутата, который наводил ракеты на Херсон

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать преступников, которые работают на стороне России. На днях ей удалось задержать корректировщика огня оккупантов, которым оказался бывший депутат.

Была разоблачена группа из четырех человек, которые занимались корректировкой ракетных и дроновых ударов на Херсонскую область. Двух из них удалось задержать во время выполнения их задач – экс-депутата Херсонского районного совета и работницу больницы. Как сообщил 24 Каналу депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, задержанный депутат баллотировался от партии "Нам здесь жить" Игоря Колыхаева".

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Третьим участником вражеской группы был бывший местный знакомый экс-депутата, который также выполнял роль резидента агентурной группы. Во время оккупации Херсона он начал сотрудничать с ФСБ, а после освобождения территорий бежал в Россию.

Также Службе безопасности Украины удалось установить личность четвертого участника-пособника российской агентуры, который сейчас находится на временно оккупированной территории Украины.

Какие задачи выполняли

По данным СБУ, для корректировки ударов преступники совершали прогулки по городу, в ходе которых скрыто фиксировали места базирования Сил обороны. Также они собирали разведданные о последствиях прилетов. Эти данные экс-депутат Херсонского райсовета "обобщал" и посылал врагу.

Следствие установило, что по их "наводке" россияне обстреляли местную больницу, церковь и здание Нацполиции. Кроме того, они готовились к новым воздушным атакам на Херсонскую область.

Что ждет предателей

Сейчас всем четырем пособникам оккупантов сообщено о подозрении:

В частности, экс-депутату, как и двум агентам, которые скрываются на оккупированной территории и в России, сообщено подозрение в государственной измене и пособничестве стране-агрессору. Бывший депутат Херсонского районного совета сейчас находится под стражей. Ему грозит пожизненное.

Медицинской работнице квалифицировано подозрение в несанкционированном распространении информации о средствах противодействия вооруженной агрессии России.

Почему они это делают

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заметил, что люди бывают разные: кем-то движет погоня за деньгами, кто-то является убежденным предателем или попадает в сети России. Таких людей могут привлекать, а потом шантажировать.

Служба безопасности Украины постоянно разоблачает тех, кто работал с оккупантами. Особенно это касается времени после деоккупации территорий. Спящие агенты, которые были завербованы во время оккупации и проявляются сейчас как корректировщики огня, сдают координаты передвижения нашей военной техники или расположения наших военных,

– подчеркнул Сергей Хлань.

Он подытожил, что такие случаи случаются, но главное, что Служба безопасности Украины разоблачает их и привлекает к ответственности.

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