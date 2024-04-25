"Сдал" россиянам позиции ВСУ во время литургии: митрополита Святогорской лавры взяли под стражу

Днем, 24 апреля, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, который "подсказал" россиянам позиции ВСУ в Донецкой области. Сейчас клирика взяли под стражу.

По данным следствия, клирик “сдал” оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Как отметила Служба безопасности Украины, это произошло во время его литургии.

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Называл войну "гражданским конфликтом"

Как выяснило следствие, митрополит во время видеозаписи назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Позже соответствующие кадры опубликовали на сайте лавры и в местной группе телеграмм-канала.

Отмечается также, что таким образом клирик явно пытался завуалированно предоставить россиянам информацию о местах дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе. Интересными также оказались его предыдущие высказывания.

По данным следствия, митрополит еще до начала полномасштабной войны высказывал прокремлевские нарративы о войне в Украине. Об этом свидетельствуют неоднократные интервью, в которых он называл российскую агрессию "гражданским конфликтом".

Следователи службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по статье о распространении информации о перемещении, движение или расположение ВСУ, при возможности их идентификации на местности.

Согласно обнародованной СБУ информации, по состоянию на сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Митрополит взят под стражу

Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, уроженцу российской республики Карелия, которого подозревают в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Там также уточнили, что в сентябре 2023 года настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера.

В частности, во время своей проповеди он рассказал верующим о местах расположения блокпостов, а также подразделений ВСУ, СБУ, НПУ и Сил обороны Украины на территории Святогорской городской территориальной общины.

В частности, ранее сообщалось о переписка митрополита Свято-Успенской Святогорской лавры Арсения (Яковенко) с пророссийским митрополитом Донецкого и Мариупольского. Они также и обсуждали темы по осуждению своих коллег за антиукраинскую деятельность.