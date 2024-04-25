Корректировал удары по Харьковской области и хотел сбежать к врагу: СБУ задержала "крота" ФСБ

Военная контрразведка СБУ совместно с подразделениями ВСУ смогла поймать очередного агента российской ФСБ. Этот человек корректировал ракетно-бомбовые удары по Харьковской области.

После этого предатель хотел убежать на позиции к врагу. Стоит отметить, что украинец является бывшим срочником, который служил в Силах обороны.

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СБУ задержали наводчика ударов по Харьковской области

В Службе безопасности отметили, что по наводке предателя российские захватчики планировали осуществить огневое поражение гражданской инфраструктуры одного из прифронтовых городов Харьковской области. Злоумышленника задержали вблизи линии боестолкновения на Купянском направлении, когда он пытался скрытно выйти на позиции оккупантов.

Там его должны были встречать российские военные со знаками различия в виде "георгиевской ленты" на рукаве. В дальнейшем они планировали провести информатора в "филиал" ФСБ на временно оккупированной части территории Луганской области и тем самым завершить его "эвакуацию",

– рассказали в СБУ.

Расследование установило, что российским информатором оказался бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны, который накануне увольнения в запас и пошел на сотрудничество с ФСБ.



СБУ задержала наводчика в Харьковской области / Фото СБУ

"К такому "шагу" его побудили родители, которые проживают на временно оккупированной территории на Востоке Украины и находятся в поле зрения российской спецслужбы. Через них оккупанты "договорились" со срочником о передаче координат потенциальных целей и предложили ему план дальнейшего побега после "демобилизации", – объяснили спецслужбисты.

Следствию стало известно, что для коммуникации мужчина и представители российской ФСБ использовали анонимные чаты в мессенджере. По данным следствия, фигурант осуществлял пересылку "нужных" геолокаций врагу в виде отметок на гугл-карте.



Мужчина передавал всю информацию врагу через сеть / Фото СБУ

На основании собранных доказательств следователи управления СБУ в Харьковской области сообщили мужчине о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Сейчас задержанный находится под стражей. Когда вину мужчины докажут в суде, то ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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