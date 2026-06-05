Экс-работник Укрзализныци охранял военные эшелоны России во время оккупации Херсона

Правоохранители задержали бывшего работника Укрзализныци, который охранял российские военные эшелоны, перевозившие вооружение и оборудование для оккупантов, во время оккупации Херсона в 2022 году.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Что известно об этом деле?

СБУ и ГБР задержали мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами во время захвата россиянами Херсона. По данным следствия, им оказался бывший работник военизированной охраны регионального филиала Укрзализныци.

Согласно обнародованной информации, в рамках вышеупомянутого сотрудничества подозреваемый охранял российские военные эшелоны, которые перевозили вооружение, боеприпасы, а также снаряжение непосредственно для оккупационной армии.

После освобождения Херсона мужчина остался на подконтрольной Украине территории. Правоохранители сообщают, что во избежание ответственности он скрывался на юге страны, регулярно меняя арендованное жилье.

Установлено, что мужчина выходил из дома только в случае крайней необходимости и большую часть времени ни с кем не контактировал. Но злоумышленнику это не помогло. Сотрудники СБУ разыскали его и задержали в конце мая 2026 года,

– говорится в сообщении.



Задержание подозреваемого в госизмене / СБУ

Еще в 2025 году мужчине заочно сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Кстати, недавно СБУ также успешно задержала российского агента задержала российского агента в Закарпатской области. По данным следствия, мужчина шпионил за украинскими оборонными заводами и собирал информацию о работниках предприятия.