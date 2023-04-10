"Охотился" на HIMARS: СБУ задержала предателя в Одесской области, который прикрывался срочником
Источник:СБУ
Служба безопасности разоблачила агента российских спецслужб, пытавшегося установить места дислокации HIMARS и разведывать склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области.
Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ. По данным СБУ, враг завербовал срочника после полномасштабного вторжения. Ему избрали псевдоним "Крымчанин".
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По указанию российской спецслужбы он скрыто фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей региона. Кроме того, он пытался выявить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS,
– говорится в сообщении.
Данные предатель пытался передать в Россию
Полученные сведения предатель пытался передать своему "куратору" через анонимный мессенджер в виде отметок на электронных картах.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведывательной задачи.
Спецслужбы вовремя обнаружили предателя / Фото СБУ
Установлено, что для маскировки преступных действий фигурант часто менял сим-карты на собственном мобильном телефоне, который использовал для коммуникации с агрессором.
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