Притворялся капелланом и пытался шпионить за десантниками: в Киеве задержали вражеского "крота"

СБУ задержала "крота" российской разведки. Он под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ. Вражеским шпионом обнаружил главный специалист одного из департаментов Киевской ОГА.

Так, военная разведка России пыталась "завести" своего агента в штаб Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Впрочем, не удалось. Вражескую попытку сорвала военная контрразведка СБУ.

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Предатель сотрудничал с ГРУ

Пособника российской спецслужбы, который под видом капеллана пытался присоединиться к украинским десантникам, задержали в Киеве.

Агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ, чтобы шпионить за местами ее базирования и перемещения в направлении передовой,

– сообщили в СБУ.

Добавили, что российский "крот" должен был устанавливать доверительные отношения с командованием подразделений ДШВ. Таким образом надеялся расширить свои "возможности" по сбору данных о вооружении, рабочие планы, а также боевые операции украинских защитников.



Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили "крота", установили его российских кураторов и задокументировали разведывательную активность врага. Задержали, когда проходил собеседования в штабе Командования ДШВ по "зачислению" в ряды ВСУ.

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В Киеве задержали российского "крота" / Фото СБУ

По данным следствия, задержанным оказался главный специалист одного из департаментов Киевской областной военной администрации,

– уточнили в СБУ.

Также отметили, что чиновника дистанционно завербовал кадровый сотрудник 317-го разведывательного центра главного управления генштаба вооруженных сил России – известного как ГРУ.



Кстати, чтобы выдавать себя за капеллана, киевлянин сделал фальшивую "справку" о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий. До этого российская спецслужба давала ему "испытательные" задания еще во время его работы в военной администрации.



Коммуникацию с агрессором предатель поддерживал через анонимный чат в мессенджере. Во время задержания у него изъяли телефон с доказательствами переписки с ГРУ.

Предателя завербовало ГРУ / Фото СБУ

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Кстати, накануне в Украине задержали агентов ФСБ, которые следили за Генштабом и готовили ракетные удары.