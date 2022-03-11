СБУ задержала российских информаторов в Донецкой области, допрашивает еще 10 боевиков
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины продолжает задерживать врагов, действующих в пользу России. В частности, задержаны двое коллаборантов, которые передавали врагу информацию о технике и передвижении Вооруженных Сил Украины.
В Луганской области, в Северодонецке, СБУ также поймала наводчиков российской артиллерии. Они помогали рашистам обстреливать город.
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Кроме того, СБУ начала допрашивать 10 захваченных в плен участников "военных подразделений" псевдореспублик. Оккупантов обезвредили в боях под Северодонецком.
Преступники в Полтавской области
Правоохранители схватили трех жителей Полтавщины. Они начали расследование по факту госизмены. Люди принимали участие в пропагандистской акции российских СМИ и призывали украинских военных переходить на сторону оккупантов.
СБУ получает от диверсантов ценные сведения, которые помогут победить Украине,
– подчеркнул спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В СБУ рассказали о боевиках: смотрите видео
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