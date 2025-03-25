Один из военных из бригады, которая воюет на Курщине, работал на Россию, – СБУ

Служба безопасности задержала на границе Сумщины агента российской военной разведки. Им оказался мобилизованный военнослужащий.

Следствие установило, что предатель помогал корректировать вражеский огонь по подразделениям Сил обороны на Курском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как СБУ поймала "крота" в рядах ВСУ

Оккупанты завербовали мужчину через телеграмм-канал, в котором он выражал поддержку российской агрессии. Вражеская спецслужба дала ему задание – "интегрироваться" в украинскую армию, чтобы собирать разведданные для России.

Тогда мужчина сначала мобилизовался в одну из тыловых воинских частей, а впоследствии перевелся в боевую бригаду ВСУ, которая воюет на Курщине. "Крот" передавал противнику координаты для ударов по локациям украинских войск. Среди основных целей врага были системы РЭБ и САУ.

Известно, что СБУ разоблачила предателя еще в начале его сотрудничества с оккупантами. Поэтому были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и задокументирован каждый шаг агента.

На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала фигуранта "на горячем", когда он готовил агентурный отчет в российское ГРУ.

На данный момент вражескому агенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно СБУ задержала чиновника Государственного космического агентства, который оказался агентом российской ФСБ, во время совещания в Министерстве стратегической промышленности.