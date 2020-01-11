СБУ сразу рассматривала человеческий фактор, – Баканов о сбитии самолета МАУ ракетой

Заявление иранских властей о том, что военные этой страны ошибочно сбили самолет МАУ, подтвердило первую версию Службы безопасности относительно расследования.

СБУ накануне остановилась на двух версиях – столкновении самолета с ракетой и возможном теракте, об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, пишет пресс-служба.

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Он отметил, что иранская власть подтвердила таки первую версию.

Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы – работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты,

– отметил Баканов.

Глава СБУ также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета "МАУ".

Иран сбил украинский самолет ракетой: что нужно знать

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Сначала Иран отрицал, что может быть причастным к сбитию самолета, и говорил о "технических неисправностях" самого воздушного судна.

Впоследствии Иран признал, что иранские военные "нечаянно" сбили украинский самолет возле Тегерана 8 января. По самолету МАУ стреляли несколько раз. Причина авиакатастрофы и смерти всех людей на борту – "человеческая ошибка".



Катастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в соцсети, что "человеческая ошибка во время кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе". Он выразил "глубокие извинения и соболезнования семьям всех жертв и другим пострадавшим".

Президент Ирана Хасан Рухани подтвердил слова главы иранского МИД и заявил, что следователи "продолжают расследование этой большой трагедии и непростительной ошибки". Иранский президент также выразил свои соболезнования семьям погибших и распорядился принять все меры для компенсаций.

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Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала