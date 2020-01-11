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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      СБУ відразу розглядала людський фактор, – Баканов про збиття літака МАУ ракетою

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      Баканов прокоментував збиття літака МАУ ракетою / СБУ

      Заява іранської влади про що військові цієї країни помилково збили літак МАУ, підтвердила першу версію Служби безпеки щодо розслідування.

      СБУ напередодні зупинилася на двох версіях – зіткненні літака з ракетою та можливому теракті, про це заявив очільник Служби безпеки України Іван Баканов, пише пресслужба. 

      До теми: Іран збив ракетою український літак – реакція МАУ

      Він наголосив, що іранська влада підтвердила таки першу версію.

      Ми розглядали людський фактор, як основну причину авіакатастрофи – роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти,
      – зазначив Баканов.

      Глава СБУ також висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі літака "МАУ".

      Іран збив український літак ракетою: що треба знати


      Катастрофа літака МАУ над Тегераном/ інфографіка 24 каналу

      Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав у соцмережі, що "людська помилка під час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до катастрофи". Він висловив "глибокі вибачення та співчуття родинам усіх жертв та іншим постраждалим".

      Президент Ірану Хасан Рухані підтвердив слова глави іранського МЗС та заявив, що слідчі "продовжують розслідування цієї великої трагедії і непрощеної помилки". Іранський президент також висловив свої співчуття родинам загиблих і розпорядився вжити всіх заходів для компенсацій.

      ​Читайте також: Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей – останні новини, фото, відео

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іван Баканов СБУ МАУ Новини політики
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