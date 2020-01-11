СБУ відразу розглядала людський фактор, – Баканов про збиття літака МАУ ракетою

Заява іранської влади про що військові цієї країни помилково збили літак МАУ, підтвердила першу версію Служби безпеки щодо розслідування.

СБУ напередодні зупинилася на двох версіях – зіткненні літака з ракетою та можливому теракті, про це заявив очільник Служби безпеки України Іван Баканов, пише пресслужба.

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Він наголосив, що іранська влада підтвердила таки першу версію.

Ми розглядали людський фактор, як основну причину авіакатастрофи – роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти,

– зазначив Баканов.

Глава СБУ також висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі літака "МАУ".

Іран збив український літак ракетою: що треба знати

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Спершу Іран заперечував, що може бути причетним до збиття літака, та говорив про "технічні несправності" самого повітряного судна.

Згодом Іран визнав, що іранські військові "ненавмисно" збили український літак біля Тегерана 8 січня. По літаку МАУ стріляли кілька разів. Причина авіакатастрофи тасмерті усіх людей на борту – "людська помилка".



Катастрофа літака МАУ над Тегераном/ інфографіка 24 каналу

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав у соцмережі, що "людська помилка під час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до катастрофи". Він висловив "глибокі вибачення та співчуття родинам усіх жертв та іншим постраждалим".

Президент Ірану Хасан Рухані підтвердив слова глави іранського МЗС та заявив, що слідчі "продовжують розслідування цієї великої трагедії і непрощеної помилки". Іранський президент також висловив свої співчуття родинам загиблих і розпорядився вжити всіх заходів для компенсацій.

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Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу