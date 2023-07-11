Помогут снять SCALP с оккупантов: что известно о ракетах, которые передает Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе объявил о передаче Украине ракет SS/SCALP-EG. Это британско-французские дальнобойные ракеты, которые крайне необходимы нашим войскам на поле боя.

В зависимости от модификации эти ракеты способны преодолевать расстояние до 560 километров. Чем особен SS/SCALP-EG – читайте в материале 24 Канала.

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SCALP-EG или Storm Shadow

Фактически это уже хорошо известная нам ракета Storm Shadow – совместная французско-британская разработка. Если для британцев более привычным является название Storm Shadow, то французы используют название SCALP.

Это авиационная ракета класса "воздух – земля". В оригинальных вариантах, которые используют вооруженные силы Великобритании и Франции, они способны преодолевать расстояние до 560 километров.

Впрочем, в экспортных вариантах дальность применения ограничена до 290 километров. В этой модификации она называется Black Shaheen. Похоже, именно такой вариант уже сейчас получает Украина от Великобритании. Но пока неизвестно, какой именно будет модификация ракет SCALP, предоставленных Францией.

Французское название "Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General" – это буквально "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономной наводкой".

Французский истребитель Rafale с ракетами SCALP-EG во время боевого вылета в Сирии / Фото The MBDA

Характеристики ракеты SCALP-EG

Как уже отмечалось, в оригинальном варианте ракеты SS/SCALP-EG способны преодолевать расстояние до 560 километров. При этом они имеют дозвуковую скорость – 1 тысячу километров в час (скорость звука при сухом воздухе – 1 236 километров в час).

При этом она имеет вес 1,3 тонны, из которых 450 килограммов – боевая часть. Ракета имеет турбореактивный двигатель Turbomeca Microturbo TRI 60-30.

Кроме того, ракета летит на достаточно низкой высоте: 30 – 40 метров над землей. Это делает ее достаточно сложной целью для средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Ракеты SS/SCALP-EG могут прикрепляться к целому ряду европейских истребителей-платформ.

Eurofighter Typhoon (Великобритания),

Dassault Rafale (Франция),

Dassault Mirage 2000 (Франция),

Panavia Tornado (Великобритания, Италия, Германия).

Су-24 (Украина) – с помощью дополнительного оборудования пилонами от списанных британских Panavia Tornado.

Куда могут доставать SS/SCALP-EG

Здесь все зависит от модификации. Если это будет тот вариант, который летает на 250 – 290 километров, то они покроют собой почти всю оккупированную часть Украины.

Естественно, расстояния 290 километров от полосы фронта до всех более отдаленных частей оккупированной местности полностью достаточно. Впрочем, здесь следует заметить, что пуски с расстояния, близкого к линии фронта, – это чрезвычайный риск.

Ведь в таком случае украинские истребители попадут в поле действия российских средств ПВО. Соответственно, они могут быть сбитыми. Так что в таких условиях можем говорить о том, что ракеты с соответствующей дальностью могут достать до всей оккупированной части материковой Украины и севера Крымского полуострова.

В таком случае глобальное изменение будет состоять только в количестве, но не в качестве. Банально, к единственному поставщику Великобритании присоединится Франция, которая будет предоставлять Украине такие же ракеты. Это позволит поражать еще больше вражеских целей, но все еще на ограниченной территории.

Куда могут достать SS/SCALP-EG: смотрите скриншоты DeepStateMAP

Вместо этого оригинальный, а не экспортный вариант ракет SS/SCALP-EG способен преодолевать расстояние до 560 километров. Это позволит "покрыть" всю оккупированную территорию Украины, включая Крым и Керченский пролив.

Более того, они будут достигать и немного за пределы Украины. Впрочем, вполне возможно, что условием Франции является то, чтобы ракеты SCALP не летели на территорию России. А Украине этого и не нужно, ведь единственная и ключевая задача ВС – освобождение всей территории нашего государства.

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Опыт боевого применения ракет

Кроме Украины, ракеты SS/SCALP-EG используют войска:

Великобритании,

Франции,

Италия,

Греции,

Объединенных Арабских Эмиратов,

Индии,

Катару,

Саудовской Аравии,

Египта.

Впервые боевое применение ракет произошло во время войны в Ираке в 2003 году. Хотя к этому времени еще даже не завершились все испытания оружия.

Еще более интересен и тот факт, что ракеты SS/SCALP-EG уже противостояли российским системам ПВО еще задолго до полномасштабной войны в Украине. Произошло это в Сирии.

В ответ на применение режимом Башара Асада химического оружия против гражданского населения в городе Дума коалиция в составе США, Великобритании и Франции нанесла 14 апреля 2018 года ряд ракетных ударов по военным объектам в Сирии.

Эта ракета преодолевала насыщенную ПВО, когда ей противодействовали не только сирийцы, но и россияне с С-400, "Панцирями" и другими ЗРК. SS/SCALP-EG создана для прорыва системы противовоздушной обороны на низкой высоте.

Как работает ракета SS/SCALP-EG: смотрите видео

Как Storm Shadow зарекомендовала себя в Украине

Через полтора месяца после решения предоставить Украине крылатые ракеты Storm Shadow министр обороны Великобритании Бен Уоллес остался им доволен. Он убежден, что британское оружие ощутимо влияет на ход войны в Украине.

Насколько мне известно, их точность и способность эффективно поражать цель согласно замыслу украинцев была почти безошибочной,

– заявил Бен Уоллес.

Он подчеркнул, что удачное использование украинскими военными предоставленных Великобританией ракет ощутимо сказалось на российской логистике, материально-техническом обеспечении и оперативно-тактическом контроле армии.

"Это показывает важность поражения глубокого тыла. Так что мы поощряем международных партнеров предоставить Украине свои системы дальнего поражения", – призвал тогда британский министр.

Вместо заключения

Любая поставка Украине оружия от наших партнеров – это хорошо. Хотя уже можем прогнозировать споры среди украинцев, что именно уничтожило очередной российский склад боеприпасов или мост, который использовали оккупанты, – Storm Shadow или SCALP-EG.

Во всяком случае, нам нужно все больше оружия не только разнообразного, а прежде всего – в огромных количествах. Ведь по многим типам вооружений Россия до сих пор ощутимо впереди.

Более того, перед Украиной стоит сверхсложная задача – освобождение всех наших территорий. Наши воины героически выполняют ее прямо сейчас. И все же одного героизма недостаточно – нужно оружие, и как можно больше.

Именно современное оружие в больших количествах и разных типов поможет ускорить процесс освобождения наших территорий, а также сохранит жизнь украинцев – как военных, так и гражданских, остающихся в оккупации.