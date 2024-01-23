Существует сценарий поражения Запада в войне: как его не допустить

Трамп 2.0 вернется (если вернется) в Белый дом 21 января 2025 года гораздо более опасным для американского государства президентом, чем в 2017 году. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Он вернется озлобленным реваншистом, стремящимся отомстить глубинному государству, укравшему у него победу на выборах 2020 года, европейским политикам, презиравшим его все 4 года первого президентства. И, кроме того, Украине, помощь которой уже более 3 месяцев блокирует горстка его фанатических сторонников в Палате, угрожая спикеру отставкой, если тот решится поставить этот вопрос на голосование.

Читайте также Повышение с нюансом: россияне додумались, как ликвидировать своих лучших бойцов

Сценарий поражения Запада в войне

США, Европа, Украина – такой же список объектов ненависти, что и у его давнего партнера – российского президента Владимира Путина. Они уже счастливо перемигиваются через океан. Им не нужны никакие тайные посредники и никакие секретные переговоры. Они и так прекрасно понимают, как будут синхронно действовать в третьей декаде января 2025 года.

В первые 12 часов, как чуть ли не ежедневно обещает кандидат, он остановит войну в Украине, что на их птичьем языке означает прекращение поставок оружия Украине. А за первые 12 дней он исполнит путинский ультиматум НАТО декабря 2021 года (о котором тот и вспоминать уже не смел после Гостомельского поражения в феврале 2022 года): "Собирайте вещи и выметайтесь на линию Батыя – Джугашвили 1245 – 1945 годов".

С утра 22 января 2025 года в ряде стран Центральной Европы начинают происходить сначала, казалось бы, незначительные, а затем все более тревожные события. В Риге агрессивный марш молодых "ветеранов великой отечественной войны", в Нарве "зеленые человечки", неизвестно откуда взявшиеся, оскверняют символы эстонского государства. Серия пограничных инцидентов в районе Сувальского коридора и на российско-финской границе. В столкновении с полицией погибает пророссийский демонстрант в Таллинне. Москва взрывается грозными предостережениями до полудюжины стран-членов НАТО, обвиняя их в русофобии и возрождении нацизма.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предлагает точечное применение Россией ядерного оружия. Конечно, все взгляды обращены на Вашингтон и Брюссель. Трамп выдерживает мхатовскую паузу, не комментируя происходящее. Штаб-квартира НАТО, уже завалена обращениями стран-членов об актуализации статей 4 и 5 Устава НАТО, не может высказать ни одной позиции, поскольку США, одна из ведущих стран Альянса, не участвуют в консультациях.

К вечеру 25 января Венгрия, Словакия и Болгария заявляют о своем выходе из НАТО. Наконец, 26 января на всех мировых экранах появляется президент США Дональд Трамп и сообщает, что по приглашению своего друга Владимира он немедленно отправляется в Москву для заключения с ним великолепного соглашения по обеспечению мира и безопасности в Европе на десятилетие вперед. "Вам понравится", – уверяет он страны, обратившиеся в НАТО с просьбой выполнить данные им гарантии безопасности.

Путин лично встречает Трампа в аэропорту. Два государственных деятеля, не теряя времени, начинают работать над параметрами своего исторического соглашения, едучи в одном лимузине в Кремль.

Заметьте "Маски-шоу" или борьба с коррупцией: один критерий может установить правду

После ночи, конструктивно проведенной с Путиным, Трамп возвращается в Вашингтон. Спускаясь с трапа борта №1, он поздравляет людей, энергично размахивая несколькими бумажками, которые держит в высоко поднятой руке.

Содержанием этих листочков он поделится через несколько часов в своем обращении к нации:

"Дорогие соотечественники! Мы с моим другом и важнейшим геополитическим партнером Владимиром пришли к выводу, что созданная в середине прошлого века организация НАТО органично не справляется сегодня с задачей обеспечения безопасности на европейском континенте. Вдобавок, ее бездумное механическое расширение уже привело к большой войне в Европе. Эта организация в принципе не реформируется, мы пришли к выводу, что гарантами безопасности в Европе на ближайшие десятилетия должны стать два больших государства — США и Россия.

Первым шагом мы намерены немедленно остановить войну в Украине. Я уже одобрил решение о полной приостановке военных поставок в Украину. Я направляю в Конгресс законопроект о признании США территориальной целостности России и Украины в пределах, определенных конституцией России. Со своей стороны Владимир готов признать любое правительство Украины, которое:

вернет России оккупированные ею сегодня российские территории,

будет готово подписать с Россией договор о дружбе и добрососедстве, гарантирующий права русскоязычного населения на территории Украины.

Владимир хочет предложить заключить подобные обязывающие договоры правительствам Латвии, Литвы и Эстонии. В случае их согласия он готов ограничиться минимальными территориальными требованиями, абсолютно необходимыми для обеспечения безопасности России: возвращение России Нарвского региона и предоставление Союзному государству России и Беларуси Сувалкского коридора, связывающего его с территорией Калининградской области России".

Два способа, как избежать наихудшего

Итак, существует экзотический, но вполне реальный сценарий поражения Запада в мировой войне, навязанной ему силами абсолютного зла, при всем его огромном стратегическом превосходстве. Лишь дефицит политической воли американской администрации не позволил ВСУ добиться победы еще осенью 2022 года. Если бы тот все еще весьма ограниченный набор западного оружия, который после долгой волокиты передан Украине сегодня, был в ее распоряжении во время харьковско-херсонского наступления, все закончилось бы полным разгромом российской группировки.

Есть два способа избежать вышеизложенного катастрофического сценария.

Первый и самый радикальный – это одержать безоговорочную победу над путинской Россией задолго до 21 января 2025 года, а еще лучше до республиканской и демократической конвенции (назначенных соответственно на июль и август 2024). Для этого достаточно немедленно предоставить Украине 200 истребителей F-16 и столько ракет ATAMCS дальности 300 миль.

Не нужно будет никаких позиционных боев и прорывов линии фронта. Украина просто полностью ликвидирует дистанционное влияние крымской группировки противника, которая станет не только военной, а прежде всего психологической и политической катастрофой для путинского режима.

Важно Убийства гражданских – панацея по-русски: почему оккупанты кошмарят Донецк

Лучший кандидат в президенты США

Второй способ не противоречит первому, а наоборот, его логично дополняет. Он заключается в том, чтобы дать возможность американскому обществу выбрать на президентских выборах действительно наиболее востребованного для них сегодня кандидата. Утверждаю, что из тройки претендентов, оставшихся в гонке, таким, безусловно, является Никки Хейли. Ни в коем случае не Дональд Трамп или Джо Байден, которые оба имеют огромный антирейтинг. По всем опросам общественного мнения и Трамп, и Хейли побеждают Байдена на президентских выборах, но Хейли с большим перевесом.

Я вас еще не убедил? Так проведем простой контрольный эксперимент, который до сих пор не смогли сделать догматически зашоренные американские полстеры (специалисты, занимающиеся подготовкой, проведением и анализом результатов опросов общественного мнения).

Я предлагаю на широкой общеамериканской выборке предложить участникам очень простой вопрос:

Моя рабочая гипотеза заключается в том, что Хейли будет стойко выигрывать подобные опросы. Следовательно, она является самым востребованным кандидатом в президенты для американского общества.

Так почему же тогда она может проиграть Трампу республиканские праймериз? Очень просто. Потому что участники праймериз – это не общеамериканская и даже не республиканская выборка, а выборка наиболее заангажированных активистов Республиканской партии. Достойнейший и востребованный кандидат может не пройти внутрипартийное сито. В этом существенный недостаток американской традиционной избирательной системы и практики. Но в нашем конкретном случае мы постараемся исправить эту несправедливость.

Актуально Восстановить международное право в мире может только Украина

Во-первых, именно проведение предложенного мной эксперимента может существенно прочистить очень многим американцам мозги и положительно отразиться на шансах Хейли выиграть республиканские праймеризы.

Если же Республиканская партия на своем съезде в июле таки выдвинет кандидатом в президенты Трампа, ничто не помешает Демократической партии на своем съезде в августе выдвинуть гораздо более востребованного и обреченного на победу кандидата – Хейли.

При этом Хейли не придется ни клясться на какой-либо демократической библии, ни тем более вступать в Демократическую партию. Она ни строчки не изменит в своей республиканской программе. Так же, как демократы пойдут на выборы в Конгресс со своей демократической платформой. Просто на президентских выборах подавляющее большинство американцев будет иметь общенациональную задачу: ни в коем случае не допустить в Белый дом маньчжурского кандидата.