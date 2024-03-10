Применили бы США "ядерку" в ответ на удар России по Украине: NYT о плане Белого дома

СМИ выяснили, что США готовили ответ, если бы Россия применила против Украины ядерное оружие. Но этот ответ был бы "неядерным".

The New York Times отметило, что пик обеспокоенности относительно возможной ядерной атаки России пришелся на октябрь 2022 года. Тогда Путин заявлял, что РФ может использовать ядерное оружие против Украины.

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США боялись, что Россия действительно использует тактическое ядерное оружие

NYT сообщает, что в течение нескольких недель в октябре 2022 года Белый дом был поглощен кризисом. Администрация президента США Джо Байдена опасалась, что Москва может применить тактическое ядерное оружие на поле боя.

Источники издания утверждают – обеспокоенность Белого дома была настолько большой, что оперативные группы собирались, чтобы определить, каким мог бы быть ответ США.

В Белом доме считали, что ответ должен был бы быть "неядерным"

У Байдена считали, что ответ должен быть "неядерным", но вместе с тем "драматичным". Вероятно, "обычное нападение на подразделения, которые запустили ядерное оружие".

В Белом доме бояться, что применение ядерного оружия в ответ могли поощрить Путина и другие авторитарные государства к использованию ядерного арсенала.