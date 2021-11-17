Сценарий как у Netflix: как украинская разведка "разрабатывала" безработных вагнеровцев

Украинские разведчики изучали "вагнеровцев" еще с 2014 года. Удалось, в частности, получить важную информацию об их методах вербовки, ротации с другими ЧВК и взаимодействии с российскими спецслужбами. В конце концов, в ГУР решили взяться за безработных боевиков, злоупотреблявших алкоголем и впадавших в депрессию.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat. Его авторы утверждают, что все началось еще в 2018 году. Именно тогда, мол, Главное управление разведки Минобороны Украины и обратило внимание на безработных "вагнеровцев".

Подробнее Bellingcat опубликовал расследование о вагнеровцах

На что обратили внимание в ГУР

Украинская разведка тогда выяснила, что многие "вагнеровцы" возвращаются в родные села в России. Не найдя работу, они начинают регулярно выпивать, из-за чего со временем впадают в депрессивное состояние. В Bellingcat подчеркнули, что именно это стало "окном возможностей" для разведчиков.

Еще больше уверенности им придало задержание Владимира Цемаха на оккупированном Донбассе в 2019 году. Как отметили журналисты-расследователи, когда на него вышла украинская разведка, он был пьян как чип. Тогда его укололи транквилизатором и вывезли на инвалидной коляске под видом больного родственника на территорию, подконтрольную Украине.

Кто такой Владимир Цемах? Приспешник русских наемников на Донбассе. Сначала его называли основным свидетелем по делу о сбитии в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. В 2019 году Россия включила Цемаха в список обмена пленными. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинские власти согласились на его выдачу. Впоследствии в Нидерландах заявили, что Приспешник русских наемников на Донбассе. Сначала его называли основным свидетелем по делу о сбитии в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. В 2019 году Россия включила Цемаха в список обмена пленными. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинские власти согласились на его выдачу. Впоследствии в Нидерландах заявили, что он подозреваемый в сбитии самолета

В чем заключался план украинских разведчиков

Похищать боевиков прямо из России – звучало нереально. Поэтому в разведке решили заманить в ловушку "вагнеровцев", причастных к военным преступлениям против Украины. Сначала планировали выманить до 4-5 из них на территорию Венгрии. Легенда предусматривала подготовку в специальном тренировочном лагере (такие, к слову, действительно существуют в этой стране). После этого "музыкантов" задержали бы и экстрадировали в Украину, где те предстали бы перед судом.

Украинские разведчики собирались действовать под видом мелкой компании. Такие занимаются охраной ценных грузов или активов российских компаний за границей.

Уже к сентябрю 2019 г. представителям ГУР удалось получить персональные данные более 1 000 российских наемников. Большинство из них воевали против Украины на Донбассе. Разведчики узнали их местонахождение, трудоустройство и контактные данные. Больше всех их интересовали те, кто засветился в военных преступлениях на территории Украины. Таких было несколько десятков.

Чтобы завербовать этих "вагеровцев", создали отдельную группу, в которую входили сотрудники спецслужб. Операция получила кодовое название "Авеню". Оставалось лишь "орагнизировать" частную военную компанию, придумать правдоподобную международную задачу и избрать убедительного "куратора", который делал бы вид, что является представителем российских спецслужб.

Как создавали подставную ЧВК

Чтобы российские наемники ничего не заподозрили, было решено использовать реальную ЧВК, которая уже прекратила свою деятельность. Выбрали частную военную компанию "МАР", созданную в Санкт-Петербурге в 2012 году. Ее боевики "отличились" операциями на Донбассе в 2014 году. Донецкие оккупанты даже публично поблагодарили их за "доставку гуманитарной помощи". Наемники утверждали, что действуют "в интересах российского государства". Основатель ЧВК заявлял, что компания отправила на Донбасс 70 человек, а остальных – планировала отправить в Сирию и Ливию.

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Впрочем, группы расследователей, среди которых Conflict Intelligence Team, не воспринимали боевиков "МАР" серьезно. Вместо этого компанию больше оценивали как "пустышку". Те, кто стремился присоединиться к боевикам, жаловались на игнорирование их запросов. Мол, они "штурмовали" контактные телефоны и электронную почту ЧВК, но ответов так и не получили.

В сентябре 2019 года украинская разведка зарегистрировала аналогичный домен и сайт по очень похожему адресу. Благодаря этому удалось перехватывать запросы о наборе "на работу", а также создать домен электронной почты для общения с "кандидатами".

Что нужно знать о деле "вагнеровцев"