Сценария 2014 года быть не может, – в Минобороны подтвердили готовность к наступлению России

Украину по сравнению с 2014 годом сейчас отличает готовность. Например, более 400 тысяч человек находятся в оперативном резерве в случае полномасштабного наступления России.

Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, ситуация в 2022 году совершенно иная.

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Маляр: за эти годы совершили прорыв

Маляр отметила, что в 2014 году все-таки состоялось тотальное предательство со стороны правоохранителей и работников Вооруженных сил, в частности военнослужащих в Крыму. Сегодня этот фактор невозможен.

Я бы советовала сравнить состояние наших Вооруженных сил с 2014 годом и заверить, что такого сценария, как в 2014 году просто быть не может,

– подчеркнула она.

Также заместитель министра обороны пояснила, что в 2014 году армия была абсолютно неготовой, а сейчас же она не просто вооружена. "На сегодня армией руководят настоящие боевые командиры", – добавила Маляр.

Анна Маляр напомнила, что Владимир Зеленский в июле 2021 года назначал на абсолютно все ключевые посты именно боевых командиров.

"Что касается вооружения, то за эти годы осуществили прорыв в сфере вооружения. Наш враг очень хорошо знает, что сегодня эскалация или продвижение вглубь территории Украины обойдется очень дорого", – подчеркнула чиновница.

Интервью Анны Маляр на 24 канале: смотрите видео

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