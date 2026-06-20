Считали, что эта награда народу и армии Украины, – Зеленский почтой отправил орден в Польшу

Владимир Зеленский вернул президенту Польши присвоенный ему ранее Орден Белого Орла. Это произошло после скандала, связанного с присвоением украинскому подразделению названия в честь героев УПА, что поляки расценили как проявление неуважения.

Об этом глава государства написал в своём телеграм-канале.

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Как Зеленский прокомментировал отправку ордена в Польшу?

Прежде всего, президент Украины, ссылаясь на слова польского лидера, отметил, что Орден Белого Орла – это не просто почетная награда. Это знак высочайшего доверия со стороны Речи Посполитой. Он символизирует особую связь с польским государством и глубокую признательность его народу.

Такая награда предполагает не только выдающиеся заслуги, но и уважение к ценностям, на которых зиждется сообщество.

"Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить", – высказался президент Украины.

Так, Зеленский показал, как предоставленный ему орден отправляют в Польшу Новой почтой".



Орден Белого Орла отравили в Польшу Новой почтой / Фото со страницы Зеленского

При этом президент Украины выразил благодарность польскому народу и подчеркнул, что Киев никогда не забывает солидарность и будет продолжать сотрудничать с партнерами, ведь "сотрудничество между государствами и народами в нашем регионе является одной из ощутимых гарантий безопасности и для украинцев, и для каждого государства-соседки".

Украина также продолжит борьбу в войне против России, по итогам которой обязательно наступит справедливый мир.

Украина и дальше будет открыта ко всем содержательным форматам взаимодействия с Польшей, чтобы постараться не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого наших народов и обеспечить должное уважение всем невинным жертвам 20 века,

– подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинцы будут делать все от нас зависящее, чтобы не допустить проигрыша Европы. Глава государства поблагодарил всех государств и лидеров, кто будет и дальше с нами на пути защиты свободы и кто будет вместе с Украиной гарантами послевоенного мира в Европе и новой реальной безопасности".



Зеленский отправил Орден Белого Орла в Польшу / Фото со страницы Зеленского

Отдельно Зеленский отметил каждого украинского воина – миллионы украинцев и украинок заслуживают безоговорочного уважения за героизм, проявленный в защите от российской агрессии.

"Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован Орден Белого Орла. Так тогда говорилось. Сегодня я отправил орден господину президенту Польши", – написал Зеленский.

Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам,

– резюмировал он.

Напомним, после того как Кароль Навроцкий решил лишить Зеленского ордена, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также глава Офиса президента Кирилл Буданов заявили об отказе от своих государственных наград, врученных им Польшей.