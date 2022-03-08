Сдаваться здесь никто не собирается, – киборг Костенко рассказал о ситуации в Николаеве

Российские захватчики продолжают атаковать Николаев – и нести потери. О ситуации в регионе рассказал нардеп и военный Роман Костенко.

А регион этот, напомним, сейчас один из самых сложных. Только в прошлый день, 7 марта, вражеская ракета "Калибр" попала в казарму – погибли 8 человек.

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Николаев оказывает сопротивление врагу и сдаваться не собирается

По словам Романа Костенко, ситуация вокруг Николаева действительно напряженная.

Противник обстреливал из "Смерчей" и ракетами ночью, да и целый день шли бои.

Россияне пытались зайти в город из окрестностей, но морские пехотинцы отбивали их.

Наши захватили и несколько единиц вражеской техники.

Также бои шли за аэропорт – с переменным успехом.

Однако пространство аэродрома контролирует украинская артиллерия.

Мы понимаем, что война идет по всей стране. И от нас многое зависит. Сдаваться здесь никто не собирается,

– подчеркнул Костенко.

И добавил: "У всех моральный дух высок, а у врага он реально низкий". Об этом свидетельствует и его поведение, и перехват вражеских разговоров: россияне не хотят умирать на чужой земле и боятся мощного сопротивления, которое оказывают украинцы.

К слову, председатель ОВА Виталий Ким ранее рассказывал, что из-за нехватки топлива вражеские колонны не могут двигаться дальше. Все чаще россияне просто бросают свою технику в лесах и полях.

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