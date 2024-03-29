"Кремль вошел в чат": как защитить свои данные в Telegram и не попасть на крючок пропаганды

Проект “Инфо-Мост” от 24 Канала рассказывает об опасности Telegram – популярного и удобного мессенджера, который одновременно может быть и важным источником информации, и рассадником фейков, и даже стать причиной для репрессий

Особенно, если вы находитесь на временно оккупированной территории. Как получить доступ к правдивой информации, если находитесь на временно оккупированных территориях? Где лучше общаться с родными и как защитить свои личные данные? Обо всем этом рассказываем далее.

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Согласно недавним независимым исследованиям, украинцы в значительной степени полагаются на телеграм-каналы для получения новостей во время войны.

72% украинцев пользуются телеграмом для того, чтобы получить информацию и новости. На втором месте – фейсбук, на третьем – ютуб.

Возможность быстро прочитать важнейшие новости, боты, позволяющие получить подробную инструкцию, даже небольшие онлайн-магазины. А главное – переписка и звонки с родными в приватных чатах и группах. Это то, чем телеграм стал для нас в 2024 году.

Но с ростом аудитории, стремящейся к оперативному доступу к важным ежедневным новостям, в арифметической прогрессии росли и угрозы. Мошенничество. Нелегальный контент. Кибербуллинг. Слежка за людьми. И, конечно же, манипуляция информацией и пропаганда, которые часто появляются на российских и пророссийских телеграм-каналах.

Что такое Telegram и кто его создал?

Создал соцсеть Павел Дуров – основатель популярной в России сети "ВКонтакте", это своеобразный аналог американского Facebook. В 2013 году Дуров на деньги, заработанные от продажи "ВКонтакте" путинским номиналам, создал многоплатформенный мессенджер Telegram с якобы секретными чатами.

За 11 лет существования приложение получило большую популярность в мире. Иногда нам может казаться, что телеграмом пользуются только в постсоветских странах, но это не так.

В январе 2021 года Telegram был самым загружаемым неигровым приложением в мире: 24 процента общего числа загрузок приходится на Индию, за ней следует Индонезия с 10 процентами. Уже год спустя глобальный портал Statista обнародовал статистику за 2022-й.Больше всего загрузок все еще оставалось за Индией, далее шли Россия, Индонезия, США, Бразилия, Египет и Вьетнам. В этом списке есть также европейские страны: Франция, Испания, Германия и Италия.

Telegram – самый популярный мессенджер в городах Украины. После десятилетия введения в заблуждение маркетинга и прессы большинство людей считают, что это "зашифрованная программа". На самом деле Telegram по умолчанию является облачной базой данных с открытой текстовой копией каждого сообщения, которое каждый посылал/получил,

– объясняет основатель Signal Мокси Марлинспайк.

Так, мессенджер действительно является удобным. Имеет хороший интерфейс, интуитивно можно догадаться, как общаться с родными и подписываться на каналы информации. Однако безопасность и защищенность данных можно ставить под сомнение. И здесь – несколько фактов, которые настораживают.

Вот так выглядит преследование авторов анонимных телеграм-каналов в России. В этом случае задержали администратора одного из московских пабликов за якобы распространение фейков о российской армии, то есть правды об агрессивной войне России против Украины.

А на этих кадрах уже судят автора другого телеграм-канала. В этом случае якобы за вымогательство средств. И эти ситуации объединяет одно: администраторы должны оставаться анонимными. Откуда у власти информация об этих лицах, место, где они находятся и доступ к конфиденциальным данным, которые Telegram обещает защищать?

Фактором, который может настораживать пользователей, является закрытость Telegram. Компания не имеет представительства, к которому, например, для сотрудничества могут обратиться государственные органы. Также неизвестно, сколько людей пользуются мессенджером в целом и сколько среди них украинцев – эта информация закрыта, и DOU не удалось ее получить от сотрудников компании даже на анонимных началах,

– расследование DOU об опасности российского мессенджера.

Об еще одном случае слива данных российским спецслужбам писало издание Wired. В материале под красноречивым названием "Кремль вошел в чат" журналисты рассказывают об истории российской оппозиционерки Марины Мацапулиной, чей личный чат с друзьями читали силовики.

На любой групповой чат устанавливается симметричное шифрование. То есть стандартный код, который можно перехватить. Если условно схватили одного из членов чата телефон, то мы расшифровываем переписку. Но в этом нет смысла, потому что если мы его схватили, то у нас уже есть и переписка. Так же это работает и в других мессенджерах. В любых мессенджерах групповые чаты можно перехватывать,

– кибер-эксперт Никита Кныш объясняет, как работает "перехват" информации из закрытых чатов.

Как защитить свои данные в Telegram?

Значит ли это, что Telegram стоит сразу же удалить со своего телефона? Нет. При определенных условиях пользования этот мессенджер не будет представлять угрозы для ваших персональных данных. Особенно это важно, если вы находитесь на временно оккупированных территориях.

Здесь основное – ограничить доступ, который приложение может получить ко всему, что вы храните на телефоне или компьютере.

Как сделать Telegram безопасным, если вы в оккупации – советы кибер-эксперта Никиты Кныша

Телеграм не должен иметь доступа к вашей геолокации , контактам и самое главное – люди этого не понимают, к фотографиям. Надо понимать, что не стоит давать телеграму доступ к телефону и камере, если вы ими не пользуетесь. Поговорили, поговорили и выключили.

, контактам и самое главное – люди этого не понимают, к фотографиям. Надо понимать, что не стоит давать телеграму доступ к телефону и камере, если вы ими не пользуетесь. Поговорили, поговорили и выключили. Запретите мессенджеру и доступ к вашим контактам , чтобы не подвергать опасности родных. Если это важная или опасная переписка – установите автоудаление.

, чтобы не подвергать опасности родных. Если это важная или опасная переписка – установите автоудаление. "Пустой аккаунт" тоже может представлять угрозу . Поэтому, чтобы запутать оккупантов, можно создать "осмысленную" переписку. Чтобы она выглядела правдоподобно. Условно, сообщение с девушкой, пять чатов, например, с мамой, где мама пишет: "ты поел и в шапке?". И подписка на пару новостных каналов. Все остальное должно быть в архиве и в чатах с таймером автоудаления до часа или одних суток.

. Поэтому, чтобы запутать оккупантов, можно создать "осмысленную" переписку. Чтобы она выглядела правдоподобно. Условно, сообщение с девушкой, пять чатов, например, с мамой, где мама пишет: "ты поел и в шапке?". И подписка на пару новостных каналов. Все остальное должно быть в архиве и в чатах с таймером автоудаления до часа или одних суток. Уменьшите и количество данных о себе . Скройте номер телефона и доступ для лиц, которых вы не знаете. Сделайте недоступными для незнакомцев свой статус в сети и фото профиля, если оно у вас есть.

. Скройте номер телефона и доступ для лиц, которых вы не знаете. Сделайте недоступными для незнакомцев свой статус в сети и фото профиля, если оно у вас есть. В меню "Вызовы", кроме выбора тех, кто может тебе позвонить, ты можешь скрыть свой IP-адрес. Отключи Peer-To-Peer соединение, после этого все звонки будут идти не напрямую к смартфону, а через серверы Telegram.

Все эти действия вы можете выполнить в настройках самого приложения. И, кстати, эти рекомендации будут полезными не только для Telegram, но и для других мессенджеров, которыми вы пользуетесь.

Можно ли доверять Telegram: смотрите видео 24 Канала от проекта "Инфо-мост"

Дезинформация в Telegram

Еще до начала большой войны Telegram служил площадкой для распространения новостей, но, к сожалению, там также появилось много подозрительных каналов, которые распространяют манипуляции и дезинформацию. Да, это те самые фейки и вбросы. Информация стала быстрой, легкодоступной, и в то же время – локальной. Едва ли не каждый город имеет свой телеграм-канал, где говорят о проблемах, с которыми сталкивается тот или иной населенный пункт, и о его важных новостях.

На временно оккупированных территориях такие местные каналы – едва ли не единственный способ получить важную информацию и поделиться своими проблемами в комментариях. Однако часто, за сообщениями о якобы социальных проблемах стоит массивный объем дезинформации.

Главная цель таких сообщений – ввести в заблуждение, посеять уныние в сердцах тех, кто верит в Украину и исказить объективную информацию.

К примеру, сообщения, что Запад "проснулся" и прекращает или скоро прекратит поддерживать Украину.

Также пропагандисты любят конспирологию о том, что помощь Украине от разных стран – это лишь какая-то хитрая игра с коварными планами.

Присутствуют также тезисы о том, Запад якобы осуждает способ ведения войны, когда украинцы якобы прикрываются живым щитом из людей.

И о том, что санкции вредят прежде всего тем, кто их вводил, и не наносят сильного удара по экономике России и тому подобное.

Эти сообщения чаще всего рассчитаны именно на местных. И являются также своеобразным предостережением для граждан России. Мол, если бы они сомневались в целесообразности оккупации, то могут зайти в локальные сообщества и там прочитать о так называемых улучшениях.

В Мелитополе якобы строят Центр админуслуг. В Мариуполе вроде бы восстанавливают вокзал. А в Бердянске вообще открыли детский центр. И таких сообщений – сотни. Особенно это было заметно накануне так называемого "голосования за президента Российской Федерации". И, конечно, эти каналы молчат о том, что эти объекты были разрушены или уничтожены именно российскими захватчиками.

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Немало сообщений были посвящены коммунальным делам, о которых якобы заботится Россия. Говорится частично о восстановлении разрушенных объектов, об отчетах о работе коммунальных учреждений – амбулаторий, больниц, библиотек и тому подобное. В телеграм-каналах формируется картинка успешного хозяйствования российской власти в оккупированных городах. Этой картинке взамен противопоставляются другая – украинская – где будто занимаются только разрушением.

В таких случаях важно проверять описание самого канала и смотреть, кому он принадлежит или кому он подконтролен. Учитывать и не вестись на эмоционально окрашенные сообщения. Если они вас возмущают или подавляют – это уже не объективная новость, а манипуляция и метод воздействия на пользователя и желание его убедить в чем-то.

Доступ к объективной информации

Хотите узнать объективные новости, но тревожитесь за свою безопасность – используйте VPN. Частная виртуальная сеть поможет избежать слежки и распространения ваших данных. Таким образом для жителей временно оккупированных территорий становятся доступны новостные сайты, ютуб, фейсбук и другие платформы, где можно узнавать информацию.

VPN должен быть включен все время. А само приложение, которое вы устанавливаете, не должно быть российского или китайского происхождения.

Среди альтернативных приложений можно установить WhatsApp, Signal или Threema – хотя последний является платным. Эти программы поддерживают сквозное шифрование для всех сообщений по умолчанию. Это такой способ передачи данных, в котором только пользователи, участвующие в общении, имеют доступ к сообщениям.

Если у вас есть родные на временно оккупированных территориях – пожалуйста, поделитесь этим материалом с ними. Помогите этой инструкцией в целом всем, кто нуждается в защите персональных данных. Оставайтесь в украинском инфопространстве и главное – не теряйте веры.