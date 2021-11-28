Как сдержать агрессию России: Кулеба назвал три элемента стратегии
Источник:Zeit
Есть три элемента сдерживания агрессии России, которые могут использовать союзники Киева. И по этим элементам Украина ведет активный разговор с западными партнерами.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецким журналистам. Также он раскрыл суть этих 3-х элементов.
К слову Кулеба заявил, что готов к откровенному разговору с Лавровым
Стратегия для сдерживания России
По словам главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, стратегия для сдерживания российской агрессии существует, и содержит три ключевых элемента.
Первый – это уже прозвучавший четкий политический сигнал. Второй – это серия санкций или других ограничительных мер. Третий – военная поддержка,
– заявил Кулеба.
Он заверил, что Москва знает, что Запад готовит санкции. Также Москва получила сигнал полной международной поддержки Украины.
О дальнейшем же вооружении нашего государства с помощью международных партнеров:
- Кулеба убежден, что это никоим образом не усугубит конфликт.
- Напротив, страны, отвергающие военное сотрудничество с Украиной, только укрепляют позиции России.
Однако мы ведем очень активный обмен с разными партнерами, готовыми продать нам военную технику и оружие, чтобы мы могли лучше защищаться,
– сообщил глава МИД Украины.
И добавил, что Киев уже заключил ряд соглашений о поставках военной техники с несколькими европейскими государствами.
А между тем:
- Великобритания перекидывает дивизию в Германию из-за войск России на территории Украины.
- Однако НАТО вслед за ЕС отказалось воевать за Украину в случае нападения России.
- В США же рассуждают, что делать с Россией – сдерживать или умиротворять.