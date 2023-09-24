Гигантский оползень в Швеции: автомобили попадали в огромные ямы на шоссе
Источник:Sky News
В Швеции из-за оползня обрушилась автомагистраль. К счастью, обошлось без погибших, однако есть пострадавшие.
Почва сдвинулась на юго-западе страны. Инцидент произошел вблизи небольшого города Стенунгсунда в ночь на 23 сентября.
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Что известно об опасном случае
Это разрушительное природное явление повлек за собой недавний ливень. Оползень задел не только шоссе, но и деловую зону, АЗС, ресторан быстрого питания и лесную местность. В результате повреждено около 10 машин. Один грузовик и несколько легковушек упали в ямы. В результате пострадали 3 человека. Их госпитализировали с легкими травмами.
Оползень разрушил участок автомагистрали между шведским городом Гетеборг и норвежской столицей Осло. В общей сложности площадь повреждений составляет около 14 000 квадратных метров.
Так выглядит шоссе в Швеции после оползня / Фото из соцсетей
Похожий случай произошел в Грузии
- Недавно в грузинском городе Шови тоже произошел оползень. Катастрофа снесла автомобили и разрушила мосты. Поэтому пришлось эвакуировать более 200 человек.
- Из-за сильных дождей и таяний ледников на западе страны откололась часть горы. Она снесла некоторые коттеджи, из-за чего люди не успели спастись.
- К сожалению, в результате погибли 25 человек. Еще несколько десятков человек пострадали.
- Среди погибших есть украинка. По предварительным данным, трагедия могла унести жизнь украинской медийницы Алины Поликовской.