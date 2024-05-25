Может работать как по морским, так и по наземным целям, – Малюк о Sea Baby, оснащенном РСЗО

Морские дроны Sea Baby оснастили РСЗО "Град". Они могут работать как по морским, так и по наземным целям.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель СБУ. В то же время Василий Малюк отметил, что это не единственное ноу-хау, которое наши защитники используют на "Sea Baby", передает 24 Канал.

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Для чего используют "Sea Baby" с РСЗО

Малюк рассказал, что успешно адаптированы реактивные системы залпового огня "Град". Их уже использует СБУ. Интересно, что первый пуск был еще 20 декабря 2023 года.

Он (оснащенный РСЗО "Град" морской дрон "Sea Baby" – 24 Канал) используется для поражения наземных плоскостных целей в прибрежной зоне, а также для непосредственного огневого контакта в море,

– подчеркнул глава СБУ.

Добавил, что это довольно эффективно. Заметил, что опорные пункты врага на Кинбурнской косе уже поражали.

По словам генерал-лейтенанта, "Град" – не единственное ноу-хау, которое СБУ использует на этом морском дроне.

Там есть много других разновидностей вооружения, которые дрон несет на себе как многоцелевая платформа, но об этом рассказывать не будем, чтобы не помогать нашим врагам,

– подчеркнул Малюк.

Добавил, что вражеские ракетоносители скрываются непосредственно в Новороссийской бухте. Их туда загнали СБУ вместе с другими Силами обороны.

Генерал-лейтенант заметил, что наши воины даже там получили вражеские корабли. В частности, поразили ВДК "Оленегорский горняк" летом прошлого года. Малюк подчеркнул, что корабли агрессора не могут чувствовать себя в безопасности.

В общем дроны СБУ уже поразили 11 российских кораблей, а также Крымский мост.