Бегство россиян из Крыма и десятки пораженных судов: Малюк назвал результаты работы Sea Baby

Морские дроны СБУ неоднократно доказывали свою эффективность в уничтожении судов Черноморского флота России. Василий Малюк рассказал, сколько "корыт" врага поразили Sea Baby.

СБУ усовершенствовало свое оружие против кораблей оккупантов. Недавно морские дроны были оснащены реактивными системами залпового огня "Град". Об этом глава СБУ Василий Малюк сообщил, выступая во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24.

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СБУ усовершенствовала "Морских малышей"

По словам Малюка, впервые дрон Sea Baby с установленным "Градом" принял участие в атаке в декабре 2023 года.

Глава СБУ отметил, что ведомство стало пионером в использовании надводных морских боевых дронов. Теперь же оно стало первым, кто успешно начал адаптировать различные виды вооружения к этим беспилотникам.

Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и совершенствуемся,

– подчеркнул Малюк.

: Sea Baby – это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения различных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование, таким образом было поражено уже 4 вражеских корабля.

Чиновник вспомнил, что история морских дронов началась в 2022 году, когда президент Зеленский приказал положить конец доминированию россиян в акватории Черного моря и создать выгодные условия для работы зернового коридора.

Сколько кораблей поражено благодаря дронам

Малюк рассказал, что благодаря надводным дронам удалось поразить 11 российских кораблей, а также заставить врага бежать из Крыма.

Мы загнали российский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, поразив большой десантный корабль "Оленегорский горняк",

– отметил чиновник.

Малюк отметил, что одной из приоритетных целей для морских беспилотников остается Крымский мост. Эта "незаконная конструкция" была дважды атакована с помощью Sea Baby. Генерал вспомнил, что впервые Крымский мост был поражен осенью 2022 года с помощью взрывчатки. "Это был настоящий взрыв эмоций", – сказал глава СБУ. Второй раз – в июле 2023 года – по мосту ударили морские дроны. "Это было тоже очень приятно", – заметил Малюк.