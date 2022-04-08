Сечеславские десантники ярко уничтожили российский танк: мощное видео
Украинские защитники продолжают героически защищать наше государство от российских оккупантов. 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада обнародовала интересное видео уничтожения вражеского танка.
Враги стремительно теряют не только технику, но и солдат. С начала войны наши бойцы ликвидировали почти 19 тысяч захватчиков.
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Защитники продолжают уничтожать оккупантов
На фейсбук-странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады опубликовали мощное видео уничтожения танка оккупантов.
Сечеславцы сокращают поголовье орков! У оккупантов – никакого шанса! Слава Украине!
– говорится в сообщении.
На видео видно, как украинский защитник одним точным выстрелом уничтожил вражеский танк. Куски техники оккупантов разлетелись в разные стороны, а потом все вспыхнуло ярким пламенем.
Смотрите видео, как защитники уничтожают технику оккупантов:
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