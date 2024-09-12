Седьмая воздушная атака на Киев за месяц: какие последствия

Россия продолжает атаковать украинские мирные города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, агрессорка в седьмой раз за месяц ударила по Киеву.

Россия в ночь на 12 сентября атаковала Киев. В КГВА рассказали о последствиях вражеского обстрела.

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"Шахеды" заходили несколько раз

В КГВА рассказали, что воздушная атака стала седьмой за месяц. Россия запустила "Шахэды", которые заходили в Украину несколько раз, постоянно добавлялись. В столице объявлялась трижды и суммарно длилась около 2 часов.

Так же и на Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, с разных направлений, преимущественно по одному. Однако ни один из московитских дронов до Киева не добрался,

– говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны уничтожили эти БпЛА на подлетах к столице. В Киеве предварительно без пострадавших и разрушений.

Помните, во время воздушных тревог нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте безопасностью.