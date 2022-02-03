Седьмой самолет с военной помощью США приземлился в Киеве

США продолжают поддерживать Украину на фоне угрозы нового нападения России. 3 февраля в Киев привезли уже седьмую партию военной помощи.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. С его помощью можно в режиме реального времени отслеживать траекторию самолетов и информацию о полетах.

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Седьмой самолет из США – уже в Киеве

Судя по обнародованной информации о полете, седьмой рейс с военной помощью США приземлился в Киеве в 11:15. Осуществляла его авиакомпания Western Global Airlines. Воздушное судно направлялось из авиабазы Дувре, что в штате Делавэр, и провело в небе около 8 часов.

По информации СМИ, на этот раз американцы привезли 80 тонн военных грузов для Вооруженных сил Украины. Сейчас в Минобороны еще не комментировали прибытие нового рейса из США.



Седьмой борт с помощью от США уже в Украине /Скриншот

Мощная поддержка со стороны США

Начиная с 22 января, американцы отправили в Украину уже семь партий военной помощи. Накануне министр обороны Алексей Резников уточнил, что всего США передали нашей стране около 500 тонн оборонного вооружения. На этом, по словам чиновника, поддержка Вашингтона не будет прекращаться. Украина получила, в частности, летальное оружие и патроны различного калибра.

Зеленский об оружии от партнеров

Ранее в администрации Байдена подтвердили, что готовы передать Украине вертолеты Ми-17 . По информации СМИ, они были закуплены для афганских солдат.

Президент Зеленский накануне подчеркнул, что Запад поставляет Украине оружие, чтобы мы могли защититься, если Россия решит снова напасть. Политик подчеркнул, что вооружение не предназначено для наступления. Глава государства заверил, что Украина больше не отдаст свои территории, "какая бы цена этого дела ни была".

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