Отключение света 8 июля: до обеда отменены ограничения для всех областей

Утром 8 июля Украина отменила ограничение электроэнергии для всех областей. Однако только к обеду.

Так, прогнозируется, что с 10:30 до 14:00 свет не будут выключать. Как дальше будут действовать графики, передает 24 Канал.

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Как будут выключать свет сегодня

Утром 8 июля диспетчерский центр Укрэнерго зафиксировал потребление ниже прогнозного уровня. Снижение потребления после выходных и накопленный резерв в системе позволили уменьшить объем ограничений. Поэтому с 10:30 до 14:00 ограничения будут отменены для всех регионов Украины.

На вечер, с ростом потребления и температуры воздуха, ожидается увеличение объема ограничений. По прогнозу, с 19:00 до 22:00 облэнерго будут применять 4 очереди графиков отключений одновременно. В другие часы суток – по всей Украине будут действовать 3 очереди отключений,

– заявили в Укрэнерго.

В то же время отметили, что с изменением ситуации в энергосистеме, могут изменить объем применения ограничений. Поэтому стоит следить за официальными сообщениями.