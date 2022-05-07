Сегодня Молдове ничего не угрожает, но безопасность страны – в приоритете, – Санду

Президент Молдовы Майя Санду заверила, что ее стране сейчас ничего не угрожает. Однако власти продолжают внимательно следить за развитием событий и прилагать максимум усилий, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.

Об этом Санду сказала 7 мая во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который прибыл в Кишинев с официальным визитом. Она подчеркнула, что находится в постоянном сотрудничестве с внешними партнерами.

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Что отметила Санду на пресс-конференции

Выступление Санду началось с благодарности руководителю Литвы за визит. Она рассказала, что во время встречи обсудили ситуацию в мире, в частности, в Украине.

"Обсудила с президентом Гитанасом Науседой ситуацию, сложившуюся в Молдове. Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в нашей стране", – рассказала глава Молдовы.

Президент подчеркнула, что приоритет молдавской власти – сохранение мира внутри страны.

Отчеты наших партнеров показывают, что сегодня Молдове ничего не угрожает, но мы сохраняем бдительность. Приоритетом власти является сохранение мира, жизни и безопасности граждан,

– заявила Санду.

Смотрите трансляцию пресс-конференции по результатам встречи Санду и Науседы

Ситуация в Приднестровье: последние новости

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Россия попытается объявить Приднестровье "независимым государством". Так страна-агрессор будет пытаться дестабилизировать ситуацию вокруг Украины.

В настоящее время в Приднестровье продолжают терроризировать местное население. В регионе начали распространять фейки о выстрелах, которые якобы слышно со стороны Украины. По мнению украинской разведки, это делают для того, чтобы спровоцировать вооруженный конфликт еще на одном направлении.

В украинской разведке также сообщали, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью, чтобы обвинить в этом Украину.

В настоящее время российское командование приступило к введению в полную боевую готовность своих войск. В Генштабе сообщают, что личный состав оперативной группы готов к наступлению.

На фоне напряженной ситуации официальные делегации Кишинева и непризнанного Приднестровья провели дипломатическую встречу.

Народный депутат Федор Вениславский подчеркнул, что сейчас угроза вероятного наступления российских войск из Приднестровья фактически отсутствует.

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